¡Con todo y oficina móvil! Familias de Monterrey llegan a Veracruz a disfrutar de las playas

Veracruz, Ver.- Con todo y oficina móvil, la familia Covarrubias viajó desde Monterrey al puerto de Veracruz para disfrutar de la combinación de playa, sol, arena y mar durante estos días de Semana Santa.

Son 20 integrantes de familia, quienes viajaron en caravana por más de 12 horas por carretera, haciendo algunas paradas.

Llegaron a Veracruz desde el lunes y permanecerán una semana para disfrutar de los atractivos turísticos de la zona conurbada.

¿Qué opinan sobre los atractivos de Veracruz?

“Las playas de Veracruz son una chulada, están bien bonitas, ya habíamos venido antes y la verdad la pasamos muy bien, es un viaje largo y cansado porque hacemos muchas paradas, pero ya veníamos pensando en su playa, en llegar a refrescarnos y pasarla bien”, expresó, Johan Jared Alvizo Covarrubias.

Comentaron que en cuanto a precios, las cartas de alimentos y bebidas son mucho más baratas que en Monterrey.

“Los precios son una chulada, a comparación de los de allá, hasta nos sorprende cuando preguntamos por alguna cosa, ¿Cuánto cuesta? Te dan ganas de quedarte aquí, la neta y la comida también está más barata y muy rica”, afirmó.

La familia rentó unas mesas en la zona de playa para tener la comodidad de disfrutar del día en el agua y comer sus alimentos.

En el lugar, Adriana Covarrubias, una de las integrantes de la familia, colocó su laptop para terminar algunos pendientes del trabajo.

Explicó que como responsable de la empresa donde trabaja tiene que estar pendiente de los sueldos de sus compañeros.

“Me vine a disfrutar con la familia, pero me traje trabajo, no me puedo despegar mucho, un ratito también debo estar pendiente del trabajo. Generalmente me la paso en oficina y hoy toca pagar nóminas y como no habrá banco hay que sacar ese pendiente”, dijo.