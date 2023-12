¡Viajar está en tendencia! Agencias señalan que cerrarán el año con éxito

Representantes de agencias de viajes en Xalapa no saben si es por el encierro de la pandemia o por el crecimiento de nuevas generaciones de adultos jóvenes que no se casan pero hay una realidad, cierran 2023 con buenas ganancias y ven el 2024 con optimismo.

Coinciden en que hay una tendencia por viajar, conocer, ir a conciertos, disfrutar en familia, con amigos o por placer, además, aseguran que en diciembre hay efervescencia por las villas iluminadas y lugares donde se desarrollan festivales navideños.

Doble Vía

Mundo Joven y Evetours, con más de 20 años de brindar servicio, mencionan tener registrados a viajeros frecuentes por quienes se ven obligados a innovar y buscar opciones cada vez más atractivas, pues están quienes quieren otras aventuras y también quienes realizan viajes por estudios.

Aunque quienes más contrataciones hacen son mayores de 25 años, Mundo Joven identifica que de los 35 a los 50 hay interés por conocer Cuba, así como Sudamérica, especialmente Perú, Colombia y Argentina.

Contar con oficinas da una mayor confianza, sin embargo, personas que se han incorporado recientemente a la gestión y coordinación de viajes señalan que las redes sociales y la economía digital son sus grandes aliados.

De los 35 a los 50 hay interés por conocer Cuba, así como Sudamérica | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En 2023, empresas consolidadas y emergentes afirman que la mejor mecánica es lanzar sus propuestas por redes sociales para una posterior cita o no necesariamente, pues ha crecido la confianza y ya hay usuarios que prefieren llamadas y pago por transferencias. Los hábitos sí están cambiando.

¿Pero cómo funciona este servicio? La mayoría de las personas reserva su lugar con mucha antelación. No faltan quienes buscan espacios de última hora pero las probabilidades de alcanzar lugar son reducidas.

Soto Viajes apuesta por satisfacer la demanda de públicos jóvenes para ir a conciertos. Es, dice, la más reciente tendencia. Escuchar a los artistas favoritos en vivo se ha vuelto un emprendimiento al alza, así lo confirman la gran cantidad de opciones locales, estatales y nacionales.

Doble Vía

¿Con qué cierran el año? Los viajes familiares en diciembre se colocan en primer lugar, seguidos por los de placer o con amistades para recibir el 2024 en destinos turísticos como Sisal, Mérida, Valladolid, Cenotes Santa Bárbara, Isla de Holbox, Cancún y Xcaret.

Con salidas de Xalapa, Cardel y puerto de Veracruz, los viajes programados son al Brilla Fest, al Baile de Invierno inspirado en la saga de Harry Potter, a Chignahuapan, Zacatlán de las Manzanas, Volcanick Park-Neolanida y Six Flags-Christmas in the park.

También a Mazamitla, las villas iluminadas de Valquirico, Atlixco y Nogales, y áreas de bosque como el Ciclo Verde y Distrito Polar, por mencionar algunos de los más exitosos.

Actualmente la apuesta es por satisfacer la demanda de públicos jóvenes para ir a conciertos | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Ya están listos los viajes para enero, a Real de Catorce, al Puente Tibetano y Tlatlauquitepec, a la Peña de Chico, a Villas Pico de Orizaba y, por supuesto, los viajes internacionales.

Llama la atención BeneTravel, grupo xalapeño que en su afán de generar nuevas atracciones ofrece “tours sorpresa”. ¿Te animarías a abordar una camioneta o autobús sin saber tu destino?