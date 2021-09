Niña amparada para vacuna ya fue llamada a hospital

Veracruz, Ver.- Lidia, de 14 años ganó un amparo para ser vacunada contra el Covid-19.

Junto a su mamá Glenda Adela Castillo Muñoz, se presentó la tarde de este viernes en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) para ser valorada por los médicos para programar la fecha de la inmunización.

En entrevista la señora Glenda explicó que luego de que, en estados como Querétaro, San Luis Potosí se dio el caso de menores que se ampararon para ser vacunados, desde hace algunos meses se inició el proceso para que su hija de 14 años también fuera vacunada con la dosis de Pfizer-BioNtech la cual ya fue autorizada por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios para que sea utilizada en población menor de 18 años.

Argumentó que era importante que su hija fuera vacunada debido a que por su trabajo corre el riesgo de contagio y debía asegurar a su pequeña.

“Afortunadamente el juez cuarto aprobó el amparo, dimos algo de vueltas, pero finalmente llegó la instrucción para que se hiciera la valoración y después se la aplique, sería la primera en el estado y ella no tiene enfermedad, pero con esta variante los niños están muy expuestos y no tenemos garantías, yo soy unas personas que trabaja, estoy expuesta yo no puedo asegurarme de que cuando llego a mi hogar no lleve el virus y para mí era importante”, dijo.

En tanto la menor, dijo sentirse bien luego de la revisión y la serie de preguntas que le hicieron.

“Quiero vacunarme para estar segura y es un derecho que tengo, más que miedo estoy nerviosa, ya quiero que llegue la vacuna”, expresó.

Glenda Adela Castillo Muño, madre de Lilia/Foto: Raúl Solís

Según la valoración que concluyó alrededor de las 16:30 horas, la menor es apta para la vacuna que sería aplicada según la fecha que disponga el juzgado.