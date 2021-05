No fui citado formalmente; demostraré mi inocencia: Yunes Márquez

Xalapa, Ver.-El excandidato panista a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que no fue citado formalmente en su domicilio particular para comparecer ante las autoridades ministeriales pero, mostró su "deseo de cooperar" de forma voluntaria a la investigación instruida en su contra.

Explicó que así podrá demostrar, "con toda contundencia" su inocencia, pero solicitó que sea respetada su presunción de inocencia y el derecho humano a un+6a debida defensa.

De esa forma subrayó que no ha cometido acto ilegal alguno, por lo que se defenderá de estas acusaciones como siempre lo ha hecho "y voy a demostrar mi inocencia".

"El día de hoy, por medio de una publicación periodística en “NOTIVER”, conocí de la existencia de un citatorio con fecha 24 de mayo del presente año, mediante el cual, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con sede en Xalapa de Enríquez, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, requería mi comparecencia para entrevistarme en calidad de imputado el día de hoy en punto de las 11 horas, dentro de la carpeta de investigación FGE/FIM/08/2021", narró en un comunicado.

Explicó que al no haber sido citado formalmente en su domicilio particular para comparecer ante la autoridad ministerial, y con la finalidad hacer válido su derecho humano a una adecuada defensa, consagrado por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, presentó un escrito ante esa autoridad.

"Para transmitir mi deseo de cooperar de forma voluntaria a la investigación instruida en mi contra para así demostrar, con toda contundencia, mi inocencia, solicitando que sea respetada mi presunción de inocencia y el derecho humano a una debida defensa".

Refirió que en el escrito presentado ante la Fiscalía, solicitó que le notificaran de forma personal en su domicilio particular en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para tener certeza si efectivamente existe una investigación ministerial en su contra y, en su caso, ejercer los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga a todos los ciudadanos.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Por último, nombré a mis abogados particulares para efecto de que me representen en esa indagatoria y puedan tener acceso a los registros que la integran; con el objetivo de defenderme adecuadamente y aportar los datos de prueba suficientes que permitan demostrar que no he cometido conducta delictiva alguna", añadió.

Reiteró ante la Fiscalía del Estado y a las y los veracruzanos, su compromiso de "esclarecer todas las investigaciones ministeriales que pudiesen estar en curso en mi contra. Por ello, pido a las autoridades cumplan con las exigencias y formalidades previstas en nuestro ordenamiento jurídico, así como en los diversos Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, respetando en todo momento mis derechos humanos".