No hay delito que perseguir en desaparición de cubanos en Veracruz

A petición de familiares de los tres ciudadanos cubanos que estaban en Veracruz para estudiar postgrados en la Universidad Veracruzana las autoridades del estado no investigan el caso y por lo tanto no ha delito que perseguir, asentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Durante la conferencia de prensa que dio este lunes, explicó que en ese caso el tema no es considerado como una desaparición forzada porque los familiares fueron quienes pidieron no iniciar carpetas de investigación a la Fiscalía General del Estado y que la embajada de Cuba ya sigue el caso.

"No sería una desaparición... No hay un delito que perseguir de nuestra parte, por lo tanto no es desaparición", reiteró, luego de que se diera a conocer que fue en Tuxpan donde el pasado 23 de febrero habrían desaparecido los estudiantes.

La Comisión Estatal de Búsqueda en el estado emitió las tres fichas para denunciar la supuesta desaparición de Carmen Dianeys Boza Banguela, de 32 años; Mercedes Díaz Gómez, de 30 años y Yuri Lorenzo Torres, de 41 años, quienes están acreditados como estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, campus Poza Rica–Tuxpan.