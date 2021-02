No he tomado ni un centavo, honesto me iré: Hipólito

“No me voy a llevar ningún centavo que no haya ganado pública y transparentemente, hay que dar una muestra de ética, el país lo necesita y ese es el mejor mensaje que le podemos dar a la gente”, destacó el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.

Dijo que sigue viviendo y seguirá en la misma casa que compró con su sueldo de académico-investigador. "Puedo andar con la frente en alto, hubo gente que nos ofreció dinero, pero dimos muestra de ética. Honesto llegué y honesto me iré", señaló.

Ese es el compromiso, “mostrar que podemos tener gobiernos honestos y austeros, porque esa es una forma de dignificar el trabajo del servidor público”, expuso en entrevista con el director de Diario de Xalapa, Víctor Murguía, realizada en Abc Xalapa Radio.

Hipólito Rodríguez Herrero / Foto: Colaboración | Danielle París

“La mayor parte de la gente tiene una pésima impresión de los funcionarios públicos porque venimos de una época en que si no todos robaban, muchos sí lo hacían, pero yo no me voy a llevar ningún centavo que no haya ganado pública y transparentemente; toda la gente puede ver dónde vivo y entender de dónde vienen mis recursos. Eso marca una diferencia del proyecto político en el que creo, el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador de tener gobiernos honestos, transparentes", subrayó el edil que el último día de diciembre próximo concluirá su gobierno.

Venimos de una época de mucha opacidad, sin embargo hoy se puede decir que Xalapa es el municipio más transparente de Veracruz porque lo han evaluado entidades independientes como el Instituto Mexicano de la Competitividad y para éste Xalapa es el número uno en transparencia en Veracruz, así como Ciudadanos por la Transparencia que considera que Xalapa es la cuarta capital del país en transparencia, apuntó.

Baches, producto de la corrupción

En otra parte de la entrevista, reconoció que en Xalapa efectivamente hay muchos baches, sin embargo señaló que la mayoría de estos se han generado por obra pública mal realizada debido a la corrupción, pues un pavimento que debió tener diez centímetros de espesor tiene 5 “porque el constructor tuvo que ceder parte de sus recursos a algún actor político, pues hay gente que hizo fortunas a través del moche y del soborno”.

Mencionó que este año, en particular, se atendió el bacheo en la Murillo Vidal y con el tema de la ciclopista se ha puesto atención a la avenida Ruiz Cortines. Dijo que en la avenida Lázaro Cárdenas, que es también carretera, no está preparada para el peso de los tráileres que circulan por ahí.

En ese contexto informó que ha tenido reuniones con la empresa que maneja la autopista y con grupos que se dedican al transporte pesado, aunque indicó en ese tema también tienen que intervenir la Secretaría de Transportes. Señaló que esa autopista es el tramo más caro del país y que se debe encontrar una alternativa para que el transporte pesado circule por ésta y no por Lázaro Cárdenas “porque lastiman mucho la avenida, que es una de las más importantes y la principal arteria comercial porque en ella se asentó una gran cantidad de plazas y comercios, pero por la falta de planeación algunos tramos no cuentan ni con banquetas".

El automóvil ya no debe ser el rey

El alcalde en la entrevista mencionó que todo proyecto nuevo suscita incertidumbre y resistencias y aunque el Ayuntamiento sí se preparó a través de las direcciones de Participación Ciudadana y Desarrollo Urbano y en particular de la Subdirección de Movilidad y Desarrollo Social que se acercaron a los ciudadanos que residen en ésta para explicarles y escuchar sus preocupaciones y atenderlas. “Sí se preparó el escenario, no es una obra que se haya realizado por capricho. Se les ha escuchado y atendido porque sí implica un cambio y porque se tiene que garantizar que el movimiento comercial no se vea afectado, tenemos que cuidar que las personas que viven ahí puedan entrar y salir libremente, cuidar las salidas de las escuelas y centros hospitalarios”.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Puntualizó que este es un tema que todas las ciudades del mundo están enfrentando, “si algo nos está enseñando la pandemia es que hay que apoyar a las personas para que tengan una forma de movilidad autónoma, porque hasta este momento se le ha dado todo al automovilista y no se había atendido al ciclista. “El rey de las ciudades es el auto y a veces no le dejan espacio al peatón”.

Señaló que se eligió a Ruiz Cortines porque en ese tramo es plana y hay centros educativos en la zona “y lo que más queremos es que los jóvenes puedan moverse por ahí”. Destacó que Xalapa será pionera en el estado de Veracruz al tener su ciclovía que tendrá una longitud de 5 kilómetros al ir de la Secretaría de Finanzas al IMAC, pero como va en ambos lados, son diez kilómetros.

Xalapa, deshidratada; necesita inversión

Con relación al el tema del cobro del dos por ciento por servicios ambientales a través de la Comisión Municipal de Agua Saneamiento (CMAS), Hipólito Rodríguez dijo que es una propuesta positiva porque en los últimos dos años la región ha venido registrando una caída importante en la precipitación pluvial, “hay menos lluvia, una suerte de deshidratación, regiones que eran sumamente húmedas ya no lo son, desgraciadamente las cifras que nos dan los meteorólogos y la Conagua son muy preocupantes, por lo que tenemos que prepararnos. Los servicios ambientales representan una inversión porque los bosques, que son como esponjas y capturan humedad, deben tener la posibilidad de crecer y de evitar incendios, como los que se han suscitado en los años anteriores”.

Hipólito Rodríguez Herrero / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Queremos proteger nuestros bosques, dedicarle dinero, no es algo que se hace gratuitamente. Xalapa puede invertir un poco más, son dos pesos de cada cien dedicados a ese propósito, yo lo veo como una cifra razonable porque una factura de cien pesos aporta dos pesos y una de 500 pesos, diez pesos para la protección de los bosques", precisó el alcalde.

"Es una inversión para que no falte el agua, además el dinero no sólo va a ese tema sino a atender otras alternativas para que toda el agua que cae en Xalapa la podamos aprovechar, eso implica generar tecnologías para poder captar el agua de lluvia en las escuelas, en las instalaciones públicas, a las que actualmente se les entrega sin costo y de éstas la que más agua consume es la Escuela Normal Veracruzana a la que se le hizo un domo, a través del cual se captará el agua de lluvia y se autoabastecerá a través de esa instalación", comentó el edil.

Explicó que el servicio de plomeros ecológicos está a disposición de la ciudadanía para ir a sus domicilios a poner el sistema con un tinaco que se les conseguirá a precio módico y tengan agua captada de su techo.

Este año el Ayuntamiento invertirá cerca de 50 millones de pesos para tener cinco tanques de agua, cada uno de 10 mil mililitros, para tener reservorios del líquido, por lo cual pidió a los ciudadanos su cooperación porque así nos preparamos contra el cambio climático.

Traer agua de lugares distantes cuesta una fortuna, dijo; hacerlo de Zalayeta, más allá de Villa Aldama, representa una inversión de cerca de 400 millones de pesos, pero a través de la inversión nos volveremos autónomos y lograremos resolver de manera más sensata el tema de la escasez, remarcó.