No me enfrento a mi agresor, sino al PRD, dice exesposa de Rogelio “N”

La exesposa de Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno del Estado, Guillermina aseveró temer por su vida, ya que no se enfrenta a su anterior pareja, sino al PRD.

Al hacer uso de sus redes sociales, denunció que el partido del Sol Azteca presuntamente ha impulsado una campaña en su contra.

Temo por mi vida, no me enfrento a mi agresor, si no a un Partido Político PRD publicó en un mensaje.

Tras ello, manifestó que el 5 de marzo del año pasado acusó formalmente ante las autoridades a Rogelio “N”, bajo el cargo de violencia intrafamiliar, y después de un año giraron la orden de aprehensión en contra de su expareja.

Aseguró que en 2019 siendo militante del PRD y consejera estatal pedí apoyo al que era líder nacional y a la diputada federal, Azucena Rodríguez, por violencia que ejercía Rogelio Franco, pero jamás la apoyaron.

“Sólo me ignoraron, 2 años después sale el presidente nacional del mismo partido a poner todo a favor de mi agresor y a denostar mi lucha por alcanzar justicia. La incongruencia es sin límites con ellos, piden al presidente de la República que rompa el pacto ¿cómo tendría yo que pedirle a ellos? Rompa el Pacto Jesús Zambrano y deje de proteger a mi agresor”, expuso.

No he dormido por qué había tenido miedo, al ver tal situación en la cual un Partido a nivel...

Además, pidió que se haga justicia, “El que acusa está obligado a probar y yo tengo las pruebas, allí están las capturas de las conversaciones con las personas mencionadas para que no digan que es una calumnia el tema Rogelio. Espero sean sancionados por omisión de peligro ante situación de violencia con quien fuera una de sus militantes”.

En el último mensaje emitido por la exesposa del exservidor público manifestó que que no ha dormido porque tenía miedo “al ver tal situación en la cual un partido a nivel nacional me está persiguiendo sólo por proteger a un golpeador y por mantener lo poco que les queda. Pero oré gran parte de la madrugada y mi corazón está en paz, dice la palabra cada día son nuevas sus misericordias”.

Señaló que el propio partido se va destruyendo, ya que un día son la voz de las mujeres violentadas y al otro día son el escudo de un “agresor abusivo del poder que ellos mismos le dieron, pero lo más grave, que sus propias mujeres las que hace unos días salieron a manifestarse y hacer protesta hasta llevar a un bebé de 2 meses irresponsablemente solo por obtener un reconocimiento, hoy día son las mismas que hasta imagen de protección hicieron para defender a sujetos que violentan a su mismo género”.

“Hoy el PRD para mí no es más que incongruencia total, hoy los catalogo como delincuencia organizada. Espero les quede claro que no les tengo miedo. Dios va delante de mi peleando mis batallas. Y confío en Jehová de los Ejércitos mi Dios a quien yo sirvo”, agregó.