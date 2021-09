No se puede vivir con las tarifas de CFE, advierten

CERRO GORDO.- Cerca de 80 familias mantienen prendida la esperanza de tarifas de luz justas en la localidad de Cerro Gordo, en Emiliano Zapata. Aunque están agrupados en la resistencia civil “Chucho el roto” desde hace más de 6 años, hace apenas un año comenzaron a no pagar sus recibos de luz, esto ante los supuestos abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta pequeña localidad. Y es que, aseguran que tras el inicio de la pandemia del Covid-19, los cobros de energía eléctrica se fueron “a las nubes” lo que trajo consigo nuevas estrategias de resistencia.

En entrevista, empresarios y habitantes de esta pequeña localidad aseguran que, a la falta de trabajo y ventas por la pandemia, se les sumaron recibos de luz domésticos de más de mil pesos y comerciales de cerca de 4 mil pesos lo que resultó impagable.

Reconocen que en la localidad hay toda la disposición de llevar a cabo el pago de su consumo de luz, no obstante, piden que los cobros sean justos y que la empresa nacional retribuya el riesgo que corren las familias al estar asentadas en una zona de riesgo por la cercanía con la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

“LA RESISTENCIA ES PACÍFICA Y JUSTA”

Irving Téllez Ortiz, integrante del grupo de resistencia civil, denunció que desde hace varios meses han sido perseguidos por personas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quienes los amenazan con quitar los transformadores o cables en la localidad. Y es que, asegura que este tipo de acciones ya las han hecho en otras zonas de Veracruz. “Han estado cometiendo este tipo de anomalías en otras localidades (…) Ya han venido aquí a Cerro Gordo a tratar de hacernos eso, pero la verdad es que los hemos detenido porque no es justo”.

Entrevistado mientras trabaja en una carpintería, Téllez Ortiz asegura que la lucha encabezada por Francisco Morales Fernández “El Potro” es justa y necesaria. Y es que, durante años las familias de esta localidad han pagado tarifas de luz “exageradas” que nada tienen que ver con el consumo regular. A esto, dijo, se suma que desde hace más de 3 décadas viven con el temor que da la cercanía de una planta nucleoeléctrica como Laguna Verde. “No se nos hace justo que en Tabasco por ejemplo les hayan dado tarifas justas y que nosotros que estamos aquí junto a Laguna Verde no tengamos lo que se prometió de beneficios. Solo queremos tarifas justas”.

Local Bajan al Potro de la Resistencia contra CFE, pero de todas formas bloquean

Precisa que dentro del grupo hay familias que han pagado recibos de luz de más de mil 500 pesos a pesar de tener “lo indispensable” de aparatos eléctricos mientras que hay negocios que han tenido que cerrar ya que les fue imposible cubrir pagos de hasta 6 mil pesos en un solo bimestre.

El integrante reconoce que en la misma localidad hay personas que no comulgan con el proyecto de “no pago”, sin embargo, las más de 80 familias que sí participan seguirán llevando a cabo acciones a fin de que el beneficio sea para todos. “Lo único que nosotros pedimos son tarifas justas de luz y las rutas de evacuación que estén acondicionadas”, precisa.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Aclara que, a diferencia de otras localidades de la zona, en Cerro Gordo el “no pago” comenzó hace apenas un año y que esta decisión se tomó tras las presiones que ha ejercido la CFE en contra de la resistencia que siempre se ha caracterizado por ser pacífica. “Nos están tratando como los peores”, dijo. Añadió que entre los últimos recibos que pagó en su casa fue de más de 600 pesos, lo que considera elevado para una familia de cuatro personas que no cuenta con aparatos de alto consumo.

Aunque sigue pagando sus recibos de luz, doña Marina Rodríguez también se encuentra en desacuerdo con los cobros que efectúa la CFE en Cerro Gordo. Y es que, asegura que por una vivienda pequeña con dos focos paga 200 pesos al bimestre.

Local En zona indígena de Veracruz, recibos de CFE por $30 mil

Defiende que, aunque pudiera parecer poco para muchas familias, en su caso se trata de un cobro elevado ya que siempre anda buscando ahorrar la electricidad e incluso, se duerme temprano por lo que pasa varias horas sin hacer uso de ningún aparato. “Yo siento que pago mucho la verdad, o no estoy en eso de la resistencia, pero creo que si es justo que se voltee a ver a quienes nos están cobrando de más".

RECIBO PASÓ DE 700 A 4 MIL PESOS

Francisco encabeza uno de los negocios de comida ubicados en la carretera federal 140 y forma parte de la Resistencia Civil “Chucho el roto”. El empresario explica que, desde hace dos años, el costo de la electricidad ha ido en aumento de manera excesiva, sin embargo, fue a raíz de la pandemia del Covid-19 cuando las tarifas de la CFE se volvieron impagables. “Yo comienzo con el negocio pagando entre 700 a 800 pesos de luz y al paso de dos años estaba pagando 4 mil y tanto de luz. No puedes seguir así porque eso implica trabajar sólo para pagar la luz”, lamentó.

El empresario asegura que se trata de cifras exorbitantes que nada tienen que ver con el consumo de un negocio que opera con un par de ventiladores, un refrigerador, un congelador y algunos focos ahorradores. Por ello, desde hace casi un año forma parte de las personas que decidieron dejar de pagar los recibos hasta que la CFE atienda el reclamo de contemplar a Cerro Gordo en la reclasificación de tarifas eléctricas.

Local ¿Pagas la luz? Le deben a la CFE 350 mil veracruzanos

“Desgraciadamente el mismo CFE orilla a hacer este tipo de cosas (…) porque en el caso de los negocios o pagamos esas cantidades de luz o surtimos materias primas y pagamos nómina. A esto súmale que se vino la pandemia, que estamos recibiendo un 60 o hasta un 50 por ciento de la gente que venía y que también subió la gasolina, los comestibles, el pago del agua y todo lo demás. Ya no se puede sobrevivir así”. Francisco señala que las y los habitantes de la localidad no buscan tener “luz gratis” incluso, la mayoría no se sienten bien con el esquema del no pago, sin embargo, se trata de una de las acciones que se han establecido para que sus demandas sean escuchadas. “Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con no pagar porque yo estoy consciente de que consumo luz pero quiero pagar lo que consumo no lo que ellos me quieran cobrar porque lamentablemente ese es el problema con la CFE”, enfatiza.