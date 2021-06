No somos inmortales, dicen vacunados

Xalapa, Ver.- Ciudadanos xalapeños que recibieron ayer la segunda dosis de la vacuna para protegerse del Covid-19 consideraron que la inmunización por sí sola no funcionará si quienes la reciben no siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por lo que aseguraron les interesa mucho continuar cuidándose por ellos mismos y por sus familiares.

Abordados a su salida del Complejo Omega, donde se aplica la segunda dosis de la inmunización para personas de entre 50 y 59 años, coincidieron en que ninguno de sus familiares cercanos se ha infectado del Sars Cov-2, ni quieren que eso suceda, de ahí que tomarán en cuenta la información que han recibido de que la vacuna no les hace inmunes si se exponen al contagio.

Matilde Rincón Canseco dijo que está consciente de que la inmunización funcionará de manera correcta siempre y cuando ella siga manteniendo las medidas de higiene y cuidado tanto en su hogar como en su persona.

Matilde Rincón Canseco/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Local Sube a 62 mil 545 cifra de contagios por Covid-19 en Veracruz

Destacó que en la medida que ella se cuide, cuidará que el virus no llegue a su familia, hijos y a las demás personas con las que convive, pues si hasta este momento se han mantenido a salvo, así quieren continuar y eso depende de lo que “hagamos para cuidarnos”.

Lourdes Peralta Pineda comentó que seguirá utilizando el cubrebocas como hasta ahora lo ha hecho, así como a continuar con el lavado de manos, pues ya se ha visto que el problema no se ha superado.

Lourdes Peralta Pineda/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Por su parte José Jiménez indicó que por lo que se ve y escucha, el virus no se va a combatir si los ciudadanos no aportan su “granito de arena” siguiendo las recomendaciones. “No somos inmunes y mucho menos inmortales porque no tenemos la vida comprada”, dijo al considerar que la vacuna es sólo una parte de los cuidados que se deben seguir manteniendo, ya que de otra manera el virus no se va a ir.

José Jiménez/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Hilda Martínez Pérez indicó que aunque sólo Dios sabe lo que pasará, corresponde a los mortales hacer lo propio al seguir las medidas de sanidad, por lo que luego de vacunarse se tomaría un descanso y seguiría al pie de la letra las recomendaciones para no enfermarse ya que sabe de éstas depende que ella no se enferme y por lo mismo no ponga en riesgo a su familia.

Hilda Martínez Pérez/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Para Beatriz Montes Ramírez es muy importante no exponerse, por lo que únicamente seguirá saliendo en caso de ser necesario, que es hacia su trabajo, así como usar siempre el cubrebocas porque eso la protege de personas que pudieran toser o estar contagiadas.

Dijo que en la medida que ella se proteja es como protegerá a su hijo, quien como niño sabe mejor las medidas de protección que ella.

Beatriz Montes Ramírez/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Con ella coincidió Josefina Ortiz Sánchez, quien destacó la higiene que se debe tener tanto en su casa, con su familia y en su persona, ya que se pensó que los contagios habían disminuido, sin embargo se ha visto cómo han estado incrementado en la medida que las personas van relajando las medidas de prevención.

Compartió que afortunadamente no se ha registrado ningún caso de Covid-19 en su familia y espera que no suceda ahora que se han empezado a vacunar, por su parte, asentó, no dejará de cuidarse por ella, por los niños que la rodean. “No es tiempo de bajar la guardia”, pues tener la vacuna no significa estar inmune.

Josefina Ortiz Sánchez/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Luis Roberto Ruiz Pérez consideró que depende de cada uno como adulto y con la madurez que se supone se tiene a sus 54 años, saber que hay consecuencias luego de los descuidos, por lo que se debe ser responsable con el manejo del virus que no se irá mientras la gente no tome en serio su existencia.

En su caso, aseguró, hace lo que le corresponde para no exponerse ni representar un problema tanto para sus familiares como para sus vecinos, compañeros de trabajo y en general para los ciudadanos, ya que al vivir en sociedad su deber es asegurarse de no ser portador del virus.

Clara Luz Ramírez López dijo que espera que en año y medio de pandemia hayamos aprendido lo que tenemos que hacer, ya que no es posible que aún haya personas que no creen que el virus existe, que es mortal en algunos casos, y que no les importe si son portadores y andan exponiéndose y representando un peligro para los demás, ya que se niegan a usar el cubrebocas en los camiones del transporte urbano, que en horas pico van tan llenos que “uno se expone, pero no hay de otra porque hay que salir a trabajar porque la familia come y los niños piden cosas”.

Agradeció ser una de las personas que ya recibieron la segunda dosis, lo que no le hará aflojar el paso, por el contrario le hará más responsable ya que su familia depende de su salario.