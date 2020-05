Nombran a Clementina Salazar Cruz como fiscal anticorrupción

Con 38 votos a favor y 12 en contra de la bancada panistas, el pleno del Congreso local nombró a Clementina Salazar Cruz como Fiscal Especial en Combate a la Corrupción, por un periodo de cinco años.

La designación de la militante de Morena y ex jefa de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, causó sorpresa, dado que se consideraba que el cargo sería para Ailett García Cayetano, hermana de la diputada federal por Xalapa, Dorheny García Cayetano y esposa del Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández. Actualmente es directora jurídica de la SSP.

Durante el debate del punto de acuerdo el diputado del PAN, Federico Salomón Molina, solicitó al pleno echar abajo el proceso al considerar que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no era el órgano para emitir la convocatoria y realizar la selección.

Pidió a la Comisión de Procuración de Justicia reponer el proceso de nombramiento y emitir el dictamen de la terna para ser presentado al Pleno.

La Jucopo no cuenta con la representación parlamentaria del poder legislativo, y no puede otorgarse por sí misma una atribución ni competencias que no le correspondenexpuso

Sin embargo, la solicitud fue rechazada y se efectuó la votación en la que Ailett García Cayetano y Sergio Abel Verdejo Muñoz, con quienes compartía la terna, no recibieron votos.