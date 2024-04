¿Gasto que vale la pena? Estudiantes y maestros hablan de los cursos para ingresar a la universidad

Los cursos de preparación para el examen de ingreso a la Universidad Veracruzana y otras instituciones de educación media y superior reactivan la economía de profesores y algunas escuelas particulares, en el periodo de marzo a mayo.

Cursos regulares e intensivos, presenciales o virtuales, alcanzan costos de hasta siete mil quinientos pesos, que padres de familia pagan con la esperanza de que sus hijos tengan mejor puntaje y logren un lugar en bachilleratos en el turno matutino y universidades públicas.

En librerías, aunque no reportan grandes ventas, sí confirman la solicitud de guías, actualmente con versión física acompañada de un código para prácticas en línea; en existencia está la creada de manera local con un costo de 490 pesos.

El docente e investigador Martín Acosta Ortiz comparte que durante 16 años ha impartido cursos y significan un “buen ingreso extra” para él y un gran número de maestros, quienes laboran en escuelas privadas con salarios precarizados.

“Cada vez los jóvenes tienen más opciones, pero están las instituciones que se han ganado un prestigio y reciben estudiantes de municipios cercanos. Xalapa tiene en esta temporada una reactivación económica en ese aspecto”, expone.

A partir de los resultados observados en años anteriores, opina que sí hay docentes preparados y comprometidos, pero apunta que no solo depende de los profesores.

“En los últimos años notamos desgano, falta de metas claras, distractores de todo tipo. Hay que buscar nuevas estrategias; antes, los jóvenes mostraban interés genuino por aprender o reforzar conocimientos. Ya todo cambió”, manifiesta.

En el caso de las guías en librerías, hay coincidencia en que “no es la súper venta pero sí las piden”. La solicitada es la de Seemargs y la hay para ingreso a secundaria, bachillerato y universidad.

“Hay que darlo todo…”

En 2024, ¿cómo se preparan quienes presentarán examen en la UV? Luis Santillán Ortiz, de 17 años, dice contar con un buen promedio. Aspira a obtener un lugar en Arquitectura y toma un curso con el fin de estar mejor preparado.

“Pienso que los cursos te obligan a dedicarle un tiempo específico, yo soy bien distraído y sí es mi sueño entrar a la UV… se me dificulta ser ‘matadito’. Mis papás me pueden pagar el curso y yo aprovecho”.

Igual que él, varios estudiantes de sexto semestre del Artículo Tercero y el Colegio Preparatorio dicen tomar cursos; observan una competencia cada vez más fuerte.

Carolina Isaí Gutiérrez comenta que su hermano presentó examen en 2022; aunque tenía un buen promedio y le fue bien en el examen, no alcanzó un lugar en Medicina sino hasta 2023.

“Yo no me quiero arriesgar. Sí estoy en curso. Quiero Odontología. A ver cómo me va. Donde voy me dan también guía”, comparte.

En el caso de jóvenes como Lilia Ortiz Montiel, Carlos Melgarejo Cruz, Anuar Benítez Escobedo y Judith Palacios, se dicen confiados en lo que saben y consideran excesivo el pago de un curso.

Otro grupo de alumnos manifiesta no tener dinero para pagar cursos o guías caras. Optan por tutoriales en YouTube y por la licencia para simuladores del EXANI-II que la UV les da en plataforma por 75 pesos.