Ahued da ultimátum a empresa por retraso en obra en 20 de Noviembre; "no toleramos ineficacias"

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que el contrato de la obra que se realiza en 20 de noviembre hacia Maestros Veracruzanos podría ser rescindida a la empresa encargada, de incumplir con los acuerdos ante los retrasos que presenta.

En entrevista, sin dar el nombre de la misma, explicó que citó a los representantes de la constructora pues no pueden permitir que haya más demora dado que la población ha expresado sus molestias ante estos atrasos.

"No toleramos nosotros ineficacias a la hora de la construcción, aquí como no se pide un peso a nadie tenemos la calidad moral para exigir puntualmente que cumpla la contratista con la obra pública, no somos tapón de nadie y eso implica que reconocemos y respetamos las críticas ciudadanas cuando quieren que nos apuremos".

Insistió en que su gobierno tiene la "calidad moral", para exigir tiempo y calidad en las obras por lo que le dio la razón a la ciudadanía que se ha quejado por la tardanza.

"Ya hay algunas gentes que no les dio pues tenemos que ver el procedimiento, si estamos a tiempo de la rescisión o un convenio, no hay problema, un convenio que permita cortar la obra y entregarla al que pueda y hacer el trámite legal correspondiente, hacer su finiquito hasta donde llegó y que cumpla con las consecuencias legales que represente y nosotros seguir brindando el servicio a la ciudadanía".

¿Cómo han avanzado las demás obras en Xalapa?

Agregó que es la única obra en esa condición y que en el caso de Sayago, pese a la lluvia y su complejidad ha ido avanzando bien; además, expuso que están atentos a las denuncias ciudadanas que se hacen a través de redes sociales.

Expuso que todas las obras que se realizan en la ciudad son revisadas y obedecen a un contrato, tiempos, inversión y cumplimientos sin excepción.

Ricardo Ahued Bardahuil expuso que todas las obras que se realizan son revisadas y obedecen a un contrato

"Y efectivamente vemos que se le ha complicado en la obra 105, a la altura del puente en 20 de noviembre con Maestros Veracruzanos y nos urge que se apresure porque vemos que está lento el tema, estamos solicitando una reunión de trabajo para citar a los responsables porque la gente es paciente, pero se desespera".

Refirió que se entienden las molestias porque el recurso se está aplicando en obra pública y no en otra cosa, "entendemos la molestia, pero el recurso es para aplicarlo en obra y no nos lo estamos llevando para otras cosas".