Ya no se piden moches; pese a incrementos, constructoras deben terminar obras: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil explicó que las obras que se realizan en la ciudad deben terminarse pese al incremento de precios en los materiales de construcción, puesto que ya no se les piden "moches" a las empresas como ocurría antes y ahora les alcanza.

"Las obras se tienen que terminar una vez que se contrata, ya el que contrató y firmó un contrato tendrá que ver cómo hacerle para terminar y nosotros tendremos que estar verificando que se termine la obra, por eso se piden fianzas y se pide que se pueda actualizar de alguna manera", dijo en entrevista.

Además, expuso que hasta ahora no ha habido ningún problema con la realización de la obra pública y que las empresas constructoras han sido muy conscientes.

"Como aquí no se pide moche, a todo mundo le alcanza, esa es la realidad, como no se andan pidiendo moches nadie va a tener problema, la inflación del 2, del 3, el 6 por ciento".

Agregó que anteriormente de manera muy "perversa" a la gente le pedían (dinero) por dar un contrato, por pagar y hasta por estimaciones.

"Y aquí hemos evitado todo y estamos muy pendientes de que eso no suceda entonces deben ser conscientes de que si no se pide nada, no tienen problema".

Sobre la posible afectación en la entrega de despensas a los trabajadores, explicó que quien ganó la licitación está entregando en tiempo y forma.

Señalan que dispersan el recurso por anticipado para que no tengan problema de abasto y de esa forma compensan la inflación.