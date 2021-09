OPLE debe repartir pluris para que haya 25 diputadas: Barroso

La candidata a la diputación plurinominal de Morena, Marcela Barroso Aguiar afirmó que los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) deben aprobar a la brevedad la lista de diputados y diputadas plurinominales a la próxima Legislatura local pues advirtió del riesgo de quitar una curul que les corresponde a las mujeres con lo que se estarían violentando sus derechos político electorales.

Quien ocupa el lugar 5 en la lista presentada por Morena, dijo que se debe revisar cuál será el criterio que utilicen finalmente para designar las diputaciones.

Explicó que hasta el momento solo hay 12 mujeres electas por mayoría relativa y se necesitarán 13 más para llegar a la paridad de género, las cuales se elegirán de las diputaciones plurinominales.

Foto: Cortesía | Marcela Barroso Aguiar, candidata a la diputación plurinominal de Morena

Recordó que el consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, en primer momento lanzó una proyección de la lista de la conformación de la Legislatura, la cual debe ser aprobada por el Consejo General, en la que toma al candidato uno de la lista (no binario) Iván Chincoya Durán como mujer, a pesar de que todos sus documentos oficiales son de varón.

Esto, afirmó, la sacará en automático de la posibilidad de entrar a la Legislatura y dará paso al actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín.

Sin embargo, esa postura fue modificada después y el consejero consideró que lo más adecuado sería la proyección en donde los 25 espacios sean designados para las mujeres y la persona que es no binario, se sitúe dentro del género masculino.

“Él también dijo que esto evitaría una serie de impugnaciones y que es seguro que, en la Sala Regional y los tribunales, a mi me den el gane porque se debe respetar el principio de la paridad. No hay nada establecido respecto a la identidad del no binario, porque en la Constitución no se establece respecto a esos géneros, es una situación nueva para el OPLE, pero la ley sí es muy clara al decir que la Constitución local reza que se debe establecer un congreso paritario, 25 mujeres y 25 hombres”.

Si esto se cumple, añadió, se hablaría de un OPLE respetuoso de los derechos de las mujeres y constitucional apegado a la Carta Magna “y lo que estamos pidiendo es que ya haga las designaciones porque no queremos que haya sorpresas de último momento, que resuelvan en tiempo y forma”.

Recordó que los consejeros salen de vacaciones el 14 de septiembre y regresan hasta octubre por lo que es necesario que antes de esa fecha se dé la asignación apegada a derecho y no a criterios personales.

Dijo que sí existe un riesgo de que el OPLE no defina en tiempo y forma y lo lleven hasta los últimos días de octubre, “lo que sería un proceso oscuro y que podría caer en ser violatorio de mis garantías y derechos humanos y solo le estamos pidiendo que sean prontos a hacer su determinación y la mejor fórmula sería respetar 25 curules para mujeres, 24 para hombres y uno no binario”.