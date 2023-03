Los dejan sin maestro: padres de familia de primaria en Alvarado se manifiestan

Alvarado, Ver.- Cansados por la falta de un maestro, padres de familia y directivos de la escuela primaria Francisco I. Madero del municipio de Alvarado, se manifestaron este jueves a las afueras del plantel.

Los manifestantes señalan que desde hace dos años hace falta un mentor para el cuarto grado escolar.

“La problemática es que casi tenemos cerca de dos años sin un maestro, vinieron de Xalapa y se lo llevaron con una licencia, entonces los más afectados son los alumnos, el año pasado fue un grupo y este ciclo escolar ya es otro grupo, ya estamos por finalizar el ciclo escolar y no hay respuesta, no mandan ningún maestro, se han hecho las gestiones correspondientes a Alvarado, con el supervisor escolar, ella a su vez ha hecho lo que le corresponde, pero no hay respuesta”, acusa María Esther González Luna, directora del plantel.

Afirma que, durante este tiempo, ha tenido que asumir el rol de maestra de estos grupos, sin descuidar su labor de directora del plantel, esto con la finalidad de que los niños no pierdan sus clases.

“No es lo mismo, porque yo tengo que cumplir mis funciones como directora, tengo que ir a cursos, reuniones y eso provoca que los niños, los días que yo no pueda atenderlos, se reparten con los demás compañeros o simplemente no se citan a clases y ya son días que ellos pierden, el programa nos marca unos contenidos que tenemos que abordar, y a parte de lo que se vivió con la pandemia, los rezagos educativos que tenemos, el grupo que yo atiendo, es el grupo de cuarto grado y son los más afectados y llevan un rezago muy grande para el siguiente grado”, asegura.

¿Cuántos alumnos de la escuela primaria Francisco I. Madero de Alvarado son afectados?

Por ahora son 20 alumnos los que resultan afectados por no contar con un maestro, sin embargo, hizo ver que los próximos grupos que vengan seguirán enfrentando la misma problemática, advierte.

La directora de la escuela señala que han estado en constante solicitud de apoyo a la Supervisión Escolar de Alvarado, sin embargo, han hecho caso omiso de sus peticiones, por lo cual pide el apoyo del secretario de Educación, Zenyazen Escobar García.

La escuela primaria Francisco I. Madero se encuentra ubicada en la localidad de El Zapote del municipio de Alvarado, sin embargo, atiende a niños de otras congregaciones.