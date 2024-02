Padres de familia piden que se abra la biblioteca de Arboledas San Ramón Norte

Veracruz, Ver.- Padres de familia demandan la apertura de las instalaciones de la biblioteca del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) ubicada en el fraccionamiento Arboledas San Ramón Norte para que los alumnos puedan tomar sus clases y realizar sus tareas.

De acuerdo con el señor Noé Hernández Aguilar, las instalaciones son parte de las obras del presidente Andrés Manuel López Obrador quien instruyó que sería un espacio para que los alumnos pudieran tomar sus clases y hacer tareas.

Te puede interesar: ¿En peligro? Oficio de bolero podría desaparecer por falta de clientes

¿Desde cuándo está cerrada la biblioteca del IVEAV en Arboledas San Ramón Norte?

Sin embargo desde hace un par de meses dichas instalaciones fueron cerradas; primero se empezaron a reducir los grupos y algunos tenían que tomar sus clases afuera pero en la actualidad los casi 100 alumnos de distintos niveles toman sus clases en la banqueta o parte de la calle.

Dijo que en la parte exterior de la biblioteca, el personal mantiene pegada una cartulina donde se informa que están en “comisión” como para justificar que el edificio está cerrado.

Local Alumnos destacados de Veracruz inician la Ruta de la Insurgencia

“En el caso de mi hija, ella está terminando su primaria, hay chicos de secundaria, son unos 100 alumnos o un poquito más y reciben clases tres veces a la semana, lunes miércoles y viernes pero las actividades las hacen afuera, en la banqueta, en la calle porque no se les permite la entrada a los niños a la biblioteca”, denunció.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

Mencionó que recientemente, los padres de familia hicieron un plantón a las afueras de la biblioteca para exigir a los encargados del lugar que permitieran el ingreso de los alumnos.

Te puede interesar: ¡Visítala! Con los talleres, Casa Principal acerca a los niños al arte y cultura

Aclaró que la intención era hacer presión para que alguna autoridad del IVEA pudiera atender el llamado y dar solución a esta problemática, sin embargo a la fecha nadie ha tomado este caso y la preocupación de los padres es que pronto vendrá la temporada de calor y será insoportable estar en las banquetas con las altas temperaturas que se registran en la zona.

Padrez de familia denuncian que desde hace un par de meses dichas instalaciones fueron cerradas a los estudiantes / Foto: Ilustrativa geralt / Pixabay

“El viernes los padres de familia y alumnos acudimos al lugar para hacer una manifestación pero no logramos nada, lo que pedimos es que la biblioteca se abra y se use para lo que se construyó, según la instrucción de nuestros presidente, no se va a hacer nada malo”, expone.

Pide la intervención de las autoridades estatales y locales para que revisen la situación y el espacio se abra para los chicos que toman sus clases.

Los padres de familia proporcionaron videos que ellos mismos grabaron durante la manifestación que realizaron este viernes 9 de febrero.