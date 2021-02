Panistas en Veracruz y Boca del Río salen a votar en la elección interna, precandidatos llaman a la unidad

Veracruz, Ver.- En medio de una marcada separación de grupos al interior del Partido Acción Nacional se celebró la contienda interna para la elección de sus candidatos a las alcaldías de Veracruz y Boca del Río así como sus candidatos a diputados locales.

Desde antes de las 9:00 de la mañana largas filas de militantes activos con derecho al voto se formaron a las afueras del Club de Leones donde se celebró la elección interna del municipio de Veracruz y de las oficinas del comité municipal de la avenida Costa Verde donde fue la de Boca del Río.

Con orden y bajo las medidas sanitarias los militantes fueron pasando de uno en uno para ejercer su voto de confianza para sacar a los abanderados que representaran al partido en las elecciones del 6 de junio.

Juan Manuel Unanue Abascal único contendiente a la alcaldía de Boca del Río, hizo un llamado de unidad a toda la militancia para que la jornada interna concluyera en calma.

Asimismo, pidió a sus compañeros Bingen Rementeria Molina y Miguel Ángel Yunes Márquez precandidatos a alcaldes de Veracruz civilidad política y respetar los resultados.

“Que haya civilidad que se respeten obviamente los lineamientos del partido y que sea una elección tranquila, limpia sin ningún contratiempo, sin problemas”, dijo antes de entrar a votar acompañado de su esposa y su hija en las urnas instaladas en el comité de Boca del Río.

En tanto Bingen Rementeria Molina quien votó en el Club de Leones de la avenida Simón Bolivar rechazó estar apoyado por el partido Morena y por el gobierno del estado, luego de la resolución del Tribunal Electoral del Estado.

En ese sentido, aclaró que es uno de los principales opositores del actual gobierno que a su consideración no han sabido gobernar y que no se debería permitir que se mantuvieran en el poder.

“Como todo proceso democrático hay quien lanza señalamientos sin fundamento yo aquí he estado desde el 2018 atacando a Morena y aquí voy a seguir, soy uno de los principales opositores al mal gobierno que hoy tenemos, el mal gobierno del estado y de la república y no voy a permitir que Morena venga a malgobernar el puerto de Veracruz, Morena no va a entrar aquí”, subrayó.

Cabe destacar que en Veracruz los precandidatos a alcaldes son Bingen Rementería Molina y Miguel Ángel Yunes Márquez y para diputado local correspondiente al distrito 15 son Agustín Andrade Murga, Martha Leyva Rojas y Miguel David Hermida Copado.

En Boca del Río el único precandidato a alcaldes es Juan Manuel Unanue y a diputados son Jaime de la Garza y Ricardo Cuevas Segura.