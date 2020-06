Partidos piden a Jucopo conocer las 110 actas con las que se aprobó reforma constitucional

Xalapa, Ver.- El coordinador de la bancada del PAN, Omar Miranda Romero, y los dirigentes estatales de los partidos políticos PAN, PRI y PRD entregaron ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Secretaría General del Congreso local una solicitud para analizar las 110 actas de Cabildo con las que se avaló la reforma constitucional propuesta por Morena.

Aseguraron que en 95 Ayuntamientos se votó en contra la reforma y 15 Cabildos más les han externado que no han sesionado, por lo que no es posible que se tengan 110 actas con las que se aprueben las modificaciones a la ley local.

Local Ayuntamientos avalan reforma constitucional, se lograron 110 actas de Cabildo

El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, señaló que tres ocasiones el grupo legislativo albiazul ha pedido conocer las actas enviadas por los Cabildos; sin embargo, no han obtenido respuesta.

En su opinión, se pretende manipular la aprobación de la reforma, ya que el no mostrar las actas es un acto de ocultamiento de información.

Estamos en el acto de pedir dentro del marco legal que nos informen que está sucediendo. Nosotros queremos que presenten la documentación como debe ser dijo.

Ante ello, el dirigente del PRI, Marlon Ramírez Marín, aseveró que se está advirtiendo la pretensión de “sorprender la voluntad de presidentes municipales que aún faltan de sesionar, está claro que hay por lo menos 15 Ayuntamientos que no han sesionado, de modo que las cuentas no salen, nosotros lo que señalamos es que quieren engañar al presidente de la República que viene el próximo lunes para decirle que sí se logró hacer una reforma constitucional cuando claramente no es así”.

Mencionó que el proceso desde su inicio ha estado lleno de irregularidades, ya que el dictamen fue circulado fuera del horario en el que se debe convocar y hay procesos irregulares en las notificaciones a los Ayuntamientos.

“Esto nos hace a nosotros tener la sospecha válida y fundada de que esto sólo pretende sorprender la buena voluntad de presidentes municipales que están siendo asediados, llamados. Inclusive hay alcaldesas que han manifestado que los despachos que llevan las cuentas públicas son los que están haciendo los acercamientos con los diputados”, expresó.

Consideró que se tiene la intención de “torcer” un procedimiento legislativo porque “están preparando un fraude electoral para poderlo controlar en 30 cabeceras de Distrito y lo que va a provocar es que sean elecciones más caras”.

En tanto, Jesús Velázquez Flores, dirigente del PRD, comentó que no se entiende por qué si el diputado local, Omar Miranda Romero, forma parte de la Jucopo se le ha negado la entrega de las actas.

Queremos que se transparente, que se revisen minuciosamente las actas de cabildo y las notificaciones que se hicieron a los Ayuntamientos, queremos que se revise a fondo comentó.