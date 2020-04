PEMEX continúa realizando cambios de guardia en plataformas sin los protocolos sanitarios: ITF

Veracruz, Ver.- El inspector de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), Enrique Lozano Díaz, afirmó que Petróleo Mexicanos (PEMEX) continúa realizando el embarco de marinos en plataformas que trabajan en la sonda de Campeche, a pesar de las restricciones de autoridades federales por la emergencia sanitaria de coronavirus.

En entrevista, indicó que marinos mercantes han denunciado de manera anónima a la ITF que la empresa productiva del estado continua realizando los cambios de guardia de manera clandestina.

Lo anterior, significa que el embarco y desembarco de trabajadores los realiza en muelles que no cuentan con los protocolos para revisar el estado de salud del personal, lo que incrementa el riesgo a que padezcan covid-19.

Estamos denunciando que compañeros han informado, inclusive en vídeos que han grabado ellos mismos, donde Pemex de manera clandestina ha estado realizando cambios de guardia, cuando no se permite más que a través de las instalaciones dedicado para ello

“El gobierno en la fase 1 determinó no realizar cambios de guardia hasta nuevo aviso, algunas las han tomado (cambio de guardias) pero no están siguiendo los protocolos que dicta Sanidad Internacional”, declaró.

Enrique Lozano dijo que hasta ahora solo la embarcación Blue Pioner, con tripulación mexicana, se encuentra en cuarentena, anclada en el área de fondeadero de las costas de Campeche.

De dicha embarcación fueron desembarcados 10 trabajadores enfermos de covid-19 para su vigilancia en un hospital, mientras que 170 se mantienen a bordo en espera de cumplir los 14 días para determinar que ya no podrán generar riesgos de propagación de la enfermedad.

“Es un problema que está afectando a nivel mundial, sobre todo a la gente que está en plataformas, lo que se le conoce como costa afuera, ya que es mayor la cantidad de personas que está concentrada, son embarcaciones que tienen mayor personal”, comentó.

Siguen los ataques de piratas a embarcaciones

Por otra parte, el inspector de la ITF aseveró que los ataques de piratas a las embarcaciones ubicadas en la sonda de Campeche no se han detenido, por el contrario, la parálisis en las navegaciones ha generado que las plataformas o barcos se anclen por mayor tiempo, dando oportunidad a que sean abordados por piratas.

Detalló que entre el 8 y 16 abril se registraron 5 casos de piratería en dicha zona, en el que hombres a borde de embarcaciones rápidas abordan las plataformas o buques y sobas las pertenencias de la tripulación amenazando con armas.

Señaló que incluso los buques pesqueros han sido víctimas de estos robos, ya que les roban maquinas, combustible, dinero y pertenencias.

En ese sentido, lamentó que hasta ahora, después de cuatro años de insistir sobre el tema, la Secretaría de Marina-Armada de México no otorgue la debida respuesta al problema, no solo no implementando operativos de vigilancia, sino atendiendo dos o tres o horas después las denuncias.