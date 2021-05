Persiste acoso en Veracruz: "manosearon a mi hermana, no pude protegerla"

Veracruz, Ver.- En el centro de la ciudad de Veracruz y a plena luz del día una joven fue víctima de acoso callejero dejándole secuelas emocionales.

La hermana de la víctima, quien se debate entre la rabia y la impotencia por no haber podido cuidar a su hermana menor, relató que mientras caminaban por las calles de Abasolo en el primer cuadro de la ciudad un hombre la manoseo.

“Íbamos al bulevar y caminábamos por la calle de Abasolo y en la esquina de la calle 21 de Febrero vimos a un tipo que estaba como intentando abrir una puerta, íbamos hablando sobre su cumpleaños, cuando de repente mi hermana menor gritó, maldito cerdo eres un pendejo”, dijo.

Explicó que en medio de la confusión su reacción fue correr detrás del sujeto quien de inmediato abordó una motocicleta para huir y en su intento se topo con un taxista que se le atravesó y lo detuvo por unos segundos, pero no logró alcanzarlo.

“El tipo empezó a correr y mi hermana me dijo que le había agarrado el trasero, mi reacción fue correr también y vi que doblo el callejón y se subió a una moto que estaba ahí estacionada, se arrancó, pero había un taxi estacionado y le grite al taxista que no lo dejara pasar, pero no me hizo caso y al final el tipo huyo, ya después el taxista me preguntó qué había pasado, cuando le conté solo movió la cabeza y se fue”, detalló.

Mencionó que al volver con su hermana esta se encontraba en shock por la situación, situación que le generó sentimientos encontrados entre rabia e impotencia.

“Mi hermana se sentía muy mal, estaba llorando, me pidió que nos regresáramos a la casa, me dijo que se sentía sucia, yo la verdad no sabía que hacer, me sentía muy enojada porque no había podido cuidarla, es algo que ocurre con frecuencia, a mi ya me sucedió una vez en Xalapa, pero es una situación que te afecta emocionalmente y más que se lo hicieron a mi hermana”, manifestó.

Cabe destacar que, en el 2019, la colectiva feminista “Colmena Verde” presentó un mapa indicador de zonas de riesgo para las mujeres y fue precisamente el centro de la ciudad de Veracruz la zona más peligrosa debido a la cantidad de denuncias de mujeres víctimas de situaciones de acoso, violencia e incluso un presunto abuso sexual.