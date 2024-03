Marchan en Xalapa para exigir la localización de Bibian Allysson

Familiares y amigos de Bibian Allysson Ortigoza Mora, de 15 años, marcharon la tarde de este miércoles para exigir su aparición con vida.

¿Cuándo desapareció Bibian Allysson?

De acuerdo con su madre, Rosalba Bibiana Mora Luna, la menor desapareció el pasado lunes 4 de marzo al salir de la escuela de bachilleres “Antonio María de Rivera” donde cursa el segundo semestre, y hasta la fecha no tienen mayor información.

Dijo que, como todos los días, ella la llevó a la escuela y aunque diariamente la recoge el transporte escolar, ese día ya no la localizó.

Ese día Bibian, de tez morena clara, de cabello largo y ondulado y ojos grandes y cafés, con un lunar debajo del ojo izquierdo, llevaba el pants azul marino de su escuela, sudadera verde con el logotipo de la institución educativa, mochila negra, tenis blancos y entró a las 6:55 de la mañana como todos los días.

La última comunicación que tuvo con ella fue a las 11:35 de la mañana a través de un mensaje donde le pedía imprimir una imagen, y después no supo más.

“Solamente salió de la escuela y de ese momento no sabemos más de ella, es todo lo que puede decir. (Ese día fue) todo normal, como siempre, fue la comunicación mamá hija, te mando una imagen, hasta ahí (…) me dijo que me mandaba una imagen para ver si se la podía imprimir como siempre, ‘mami te quiero mucho’, ‘yo también te quiero mucho’. (Las autoridades escolares) me han dado todo el apoyo. Todos se están sumando a la búsqueda”.

La madre de la joven señala que desapareció el pasado lunes 4 de marzo al salir de la escuela de bachilleres “Antonio María de Rivera” | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

La denuncia por desaparición ya se interpuso por lo que dijo que está a la espera de que avance y de proporcionen mayor información.

“Le toca a la autoridad competente, yo no puedo hacer nada por mi cuenta solamente solicitar el apoyo de todas las autoridades. Lo único que pido es que regrese con bien. Creo que como madres me entienden, todas las que tienen hijos saben que no es una situación fácil. Yo solamente si me está escuchando y si me ve, regresa hija, te extraño mucho, todos te extrañamos, tu papá pronto va a estar con nosotros también, viene para acá. Te vamos a estar esperando”.

Familiares dicen que la denuncia por desaparición ya se interpuso y están a la espera de que avance y proporcionen mayor información | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Querida amiga Bibian Allysson te deseamos viva”, “Juntas libres y sin miedo”, se leía en unas de las cartulinas que portaban las personas que participan en la marcha.

Su madre que encabezó la marcha con un jersey de su hija, agradeció a sus amigos, compañeros, incluso a personas que no la conocen y que se han sumado a su búsqueda.

“Querida amiga Bibian Allyson te deseamos viva”, “Juntas libres y sin miedo”, se leía en unas de las cartulinas que portaban las personas que participan en la marcha | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Es una niña que es mi hija, no puedo decir que es una niña mala, jamás lo ha sido, hay muchas personas aquí que la conocen desde que nació y saben que es buena niña, es todo lo que puede decir”.