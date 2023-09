Pescadores piden indemnización por supuestas afectaciones de obras de Asipona

Veracruz, Ver.- Con un bloqueo del acceso y salida a la fortaleza de San Juan de Ulúa, pescadores de la Cooperativa de zona norte piden indemnización por más de un millón de pesos por las afectaciones que han tenido por las obras que realiza la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (Asipona).

De acuerdo con el presidente de la cooperativa, Ángel Contreras Vásquez, a pesar de las mesas de trabajo que se han formado con la administración del puerto para que se le otorguen trabajos como compensación por los daños que han tenido, no se ha concretado ningún proyecto.

Asegura que solo le han dado trabajo a las otras cooperativas.

“Me dijeron que me iban a dar contratos, me hicieron sacar mis papeles de hacienda, que el seguro social, pagar contador y no me dieron nada, hubo una mesa de diálogo y todas las cooperativas se llevaron algo”, expresa.

Además de que se ven afectados por la construcción de muros que impiden a los pescadores llegar a sus embarcaciones.

“Nos taparon con muros, sin tomar en cuenta el delito de retención de bienes, ahorita queremos sacar la lancha por agua y no podemos atravesar, ya no se puede trabajar en esta zona, lo que pedimos es la indemnización, nos vamos a retirar pero primero queremos que nos indemnice por todos los daños que nos han ocasionado”, expone.

Los pescadores piden la indemnización de más de un millón de pesos para 45 compañeros que pertenecen a la cooperativa y algunos que andan libres.

El bloqueo del acceso se mantuvo por más de dos horas hasta que personal de Asipona llegó a mediar con la gente para liberar la vialidad bajo el compromiso de que este viernes tendrán una reunión para llegar a un acuerdo.