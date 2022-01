Gobernador podría proceder legalmente contra Comisión Especial

Xalapa, Ver.- Al manifestar que los senadores que han estado en contra de su administración no movilizan a nadie, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez advirtió que cuenta con una fe pública notariada con la que se comprueba la ilegalidad de la Comisión Especial para investigar casos de posibles abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos en Veracruz, la cual utilizará en su momento.

En entrevista en el centro de Xalapa fue cuestionado sobre la renuncia de Dante Alfonso Delgado Rannauro a dicha Comisión, y al respecto manifestó que, en caso de ser necesario, no dudará en utilizar el documento emitido por un notario público.

“Como lo había dicho, es una Comisión del Senado ilegal, ahora se están echando para atrás, eso es lo obvio, ya, independientemente de lo que argumenten, lo que queda claro es que se están echando atrás por un acto ilegal. Yo simplemente como sabía que se iban a echar para atrás pedí que el hecho fuera notariado y ya veremos”, expuso.

Dijo haber previsto que los senadores de iban a “echar para atrás”, por lo que decidió protegerse y ayer solicitó la fe pública.

“Como sabía, porque ya los conozco muy bien, que se iban a echar para atrás, yo sí documenté el acto ilegal que fue consumado y, por lo tanto, pedí una fe pública del hecho el día de ayer, aquí está notariado que existe el hecho ilícito porque en la página del Senado está la Comisión ilegal”, expresó.

Asimismo, comentó que solicitó dicho documento para los efectos legales de los que pudiera hacer uso en caso de que sigan “con el cuento de la Comisión y de un ataque directo a un gobierno legítimo haciendo uso indebido del Senado, de la página oficial y violentando los reglamentos internos y de la ley, puesto que son servidores públicos que deben cumplir y hacer cumplir la ley no debieron actuar de esta manera”.

Ante el llamado que hizo el Senador a la población para movilizarse en Veracruz, el Gobernador aseveró no tener ningún temor.

“Ahora que se echan para atrás queda el hecho notariado de que cometieron un hecho ilegal y me la guardo para proceder en su momento. Movilización ciudadana, no, no va a haber, no movilizan a nadie”, concluyó.