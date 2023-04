“Aquí estoy y no me ha llegado ningún citatorio”: Gobernador

Xalapa, Ver.-"Hay un manejo politiquero de estos asuntos en el Senado por parte de nuestros adversarios. Aquí estoy y no me ha llegado ningún citatorio", afirma el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez al ser cuestionado sobre la posibilidad de que sea llamado a comparecen ante el Senado de la República.

En conferencia de prensa dijo que el senador Ricardo Monreal Ávila no es su adversario, aunque reconoció que sí tienen diferencias, esto luego de que dijera que no se protegerá al mandatario estatal ni a la fiscal Verónica Hernández Giandáns por hacer caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez tiene problemas con algú8n senador?

"Así debe ser, el senado no tiene por qué actuar protegiendo a nadie, el que nada debe, nada teme, así que no tengo ningún problema yo y la fiscal me ha expresado lo mismo, que no tiene ningún problema", dijo García Jiménez.

Dijo que sus adversarios, de los partidos conservadores, utilizan esta situación con cierta “hipocresía” porque nunca hicieron nada contra un gobernador del albiazul que tenía una orden de aprehensión.

“Ahí sí, los del senado del PAN no movieron nada, con alguien que tenía orden de aprehensión por un juez federal, desaforado en el congreso de la unión, o sea por ellos mismos y nunca lo llamaron a cuentas, nunca hicieron nada por ese tema, se ve claramente que es una cuestión politiquera”.

Refiere que, hasta la fecha, no ha sido llamado y dijo que no es la primera vez que se habla de que va a comparecer ante el Senado, pues hubo antes una comisión “patito y la de ahora ha de ser patito plus”, con lo que se ve el manejo politiquero.

“Habían dicho que ahora sí, que a la vuelta, que mañana, y ya hasta me preparé, y aquí estamos, ya pasó Semana Santa y así, se parece a esas notas que decían que yo me iba a ir, en 2018 dijeron que seis meses, y pasaron tres años, ya van cuatro y ahorita con este cuento de que, va a comparecer el gobernador ya llevan un buen rato”.