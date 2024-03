Piden ayuda para Antonio; perdió la pierna en un accidente de moto

La familia de Antonio Castillo está realizando una colecta en las calles del centro de la ciudad para pedir apoyo para la prótesis que requiere luego de que perdiera la pierna izquierda tras el accidente en el que chocó con otro motociclista que perdió la vida.

Erika López Castañeda hermana de Antonio recordó que el accidente se dio entre las dos motocicletas en el segundo retorno de El Lencero hace una semana y que requieren recaudar fondos porque su hermano no puede trabajar.

Familia realiza una colecta en las calles del centro de la ciudad / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Estamos recaudando fondos para poderle comprar una prótesis porque lamentablemente él ya no va a poder trabajar ahorita y su esposa y mi mamá están sin trabajo por lo mismo, porque lo están apoyando ahorita, ahorita él no se puede mover. Entonces por eso estamos recaudando fondos. Pues lo que puedan apoyarnos, despensa, algo que nos puedan dar para irnos al tianguis a vender, lo que puedan, porque es para poder recaudar fondos para su pierna”.

Antonio tiene una hija que, aunque no vive con él, le paga su pensión, con lo que no ha podido cumplir por el momento porque al no poder trabajar no tiene forma de obtener ingresos.

“Él era albañil, como día a día, él salió a su trabajo y lamentablemente a las 7 y media fue el accidente. Él tenía que ir al rancho, porque trabajaba en un rancho. Entonces ya casi llegando al rancho fue cuando pasó el accidente”.

La prótesis tiene un costo de 150 mil pesos y requiere de dos, por lo que incluso ya la están gestionando con la fundación Lazos de Acero.

“Yo personalmente fui con mi novio, porque mi novio es terapeuta físico. Y nos comentaron que va variando de 100 a 200 mil para que él pueda volver a hacer su trabajo de albañil y no tenga ningún problema, porque una prótesis conlleva muchas cosas. El peso, el peso que le vaya a cargar, su complexión, su día a día. Entonces una prótesis está en ese costo”, dijo acompañada de sus primas.

Quien quiera apoyar a Antonio se puede comunicar al número 228 293 4366 y la familia se dijo dispuesta a acudir a donde les indiquen para recibir la ayuda.

“Mucha gente comenta que va para largo. Yo sé que es un proceso, pero en ese proceso nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque al final de cuentas cuando se llegue el momento de que pueda obtener la prótesis, pues no vamos a tener los recursos somos una familia trabajadora, pero no tenemos esa cantidad para comprarla”, añadió.

La familia narró que el otro motociclista involucrado en el accidente falleció por lo que Antonio tiene incluso una carpeta de investigación abierta.

“A él lo dieron de alta y está en su casa. Lamentablemente está delicado, porque tiene 8.4 hemoglobina, perdió mucha sangre, como le comentaba, tuvo 3 hemorragias internas en el estómago y aparte la hemorragia de la pierna. Entonces, prácticamente estuvo intubado varios días. Nos comentaban los doctores que podía perder la vida. Y pues, gracias a Dios, sí, salió adelante, pero lamentablemente le tuvieron que amputar su pierna”.