Exigen libertad plena para acusados de incendio en Ixhuatlán del Café

Los acusados de provocar un incendio en un beneficio de café en Ixhuatlán del Café en enero de 2022 y sus familiares, exigieron que el Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz, intervengan de inmediato ante la Fiscalía General del Estado y se dé el desistimiento de la acusación, se termine el juicio y se otorgue la libertad plena a los acusados.

En conferencia de prensa solicitaron que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez colabore en este proceso, pues consideraron que tiene una responsabilidad moral de apoyar, ya que, al inicio de este problema, "entendemos que con datos falsos, declaró que el incendio en el beneficio de café había sido promovido por una exalcaldesa municipal y por coyotes de café que querían extorsionar a la empresa".

¿Cuánto tiempo llevan detenidos los acusados de provocar el incendio en Ixhuatlán del Café?

Fernando Celis Callejas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras AC, recordó que ayer se cumplieron 10 meses de que se aprehendiera a varios cafetaleros de manera violenta y que durante nueve meses la FGE no recibió las pruebas de los acusados.

"Pero se estuvo viendo con el gobierno federal, consideramos que es un logro de los familiares y los acusados que viera que se recibieran las pruebas, la fiscalía ya tiene las pruebas y son contundentes. Los acusados no estaban en el lugar de los hechos y no participaron en el incendio. Los testimonios de la empresa AMSA-ECOM TRADING son hasta grotescos".

Por ello, refirió que ahora la autoridad está obligada a dar una resolución del caso, terminar el juicio y darles la liberación plena porque los acusados que estuvieron en la cárcel, han tenido muchos pérdidas económicas con el pago de abogados y complicaciones de salud.

Viridiana, ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, quien estuvo detenida por cuatro meses y medio, dijo que ella no cometió ningún delito y no estaba en Veracruz el día del incendio. Incluso dijo estar segura de quién fue el responsable de su detención, pero expuso que esperará a que termine su proceso para dar el siguiente paso.

"El incendio se dio en enero del 2022, recién había terminado mi cargo como presidenta municipal de Ixhuatlán y nos aprehendieron el 26 de mayo del 2023, a Cirio, Abraham, Crisanto, Minervo y a su servidora, ellos salieron al mes y nosotros salimos cuatro meses y medio después".

Se cumplieron 10 meses de que se aprehendiera a varios cafetaleros acusados por el incendio en el beneficio de café de Ixhuatlán del Café en 2022 | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Dijo que el proceso que han seguido es totalmente injusto pues solo en su caso, el día del incendio estaba en Querétaro un seminario de la maestría que cursaba de lo que tiene todas las pruebas que fueron recibidas apenas hace 15 días.

"No sé por qué, pero nunca pudimos defendernos como debe ser y mencionaban que yo llegué y pagué y organicé la manifestación y que yo llegué con las garrafas y los ordené a ellos que quemaron, toda esa situación fue armada y se tiene que aclarar".

Señalan que todo el proceso que han seguido es totalmente injusto | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Por su parte, Cirio, quien estuvo detenido un mes, dijo que él incluso conoció a Viridiana en el reclusorio, y pidió que sean absueltos porque son inocentes.

"Insistir en que la Fiscalía se desista de los trabajos que se armaron, no sabemos quién, pero si ya están las pruebas y estas son contundentes deben retirarse las acusaciones, deben retirarse las cargos y debemos salir absueltos, somos inocentes".