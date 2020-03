Playas de Veracruz permanecerán abiertas, pese a la alerta sanitaria del Coronavirus

Veracruz, Ver.- Las playas del puerto de Veracruz, continuarán abiertas a bañistas locales y turistas, pese a la alerta sanitaria del Coronavirus.

Alfonso García Cardona, director de protección civil de Veracruz, señaló que será el Gobierno Federal quien deba de dar la instrucción para restringir el acceso y/o retiro de personas.

“Quien da la indicación de que no haya gente en estas áreas públicas, pues es el gobierno federal es quien tendría que decir que ya no podrá haber gente en áreas públicas y zona de playas y deberán crear una estrategia con personal de seguridad pública, ya sea federal, estatal o municipal en una coordinación para ver de qué manera se va invitar o que acciones se van a tomar con la gente que se encuentra en estas área públicas”, explicó.

Por lo que los guardavidas continuarán laborando con normalidad en las playas de Martí y Villa del Mar.

El funcionario manifestó que los bañistas deberán ser conscientes y actuar responsablemente ante las medidas implementadas para prevenir el coronavirus en México.

"Lo de nosotros son servicios vitales que no podemos suspender, en caso de que llegue algo extremo no podemos suspender estos servicios, tomaríamos acciones en cuestiones de guardia para mover a la gente, pero no podemos suspender los servicios. Quizá no se dé acceso al personal para áreas administrativas, pero sería en caso extremo", declaró el funcionario.

La medida tomada por el gobierno municipal de Veracruz contrasta con otros municipios costeros, en donde ya ordenaron el cierre de playas para evitar que personas acudan y se reúnan en este espacio de recreación.

Recordar que los municipios de Tamiahua y Tuxpan, ya implementaron esta medida para evitar riesgos de contagios por covid-19.