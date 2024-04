Tras días sin agua, regresa el servicio a Plaza Américas en Xalapa

La falta de agua en el centro comercial Plaza Américas, de esta ciudad, quedó solucionada este lunes, 15 de abril, luego de padecerla durante el fin de semana, dicen trabajadores de ese complejo situado en la salida a Veracruz.

Además, clientes y visitantes manifiestan que esta mañana, al acudir al área de sanitarios, tanto de la plaza como de restaurantes y tiendas departamentales, el agua fluyó con normalidad.

¿Qué pasó con el servicio del agua en Plaza Américas?

El centro comercial Plaza Américas permaneció sin servicio de agua potable durante el fin de semana y la poca que había se utilizaba de manera racionada, con cubetas, agregan.

Además, señalan que, en el área gastronómica, en algunos establecimientos colocaron una cubeta con agua y un vaso para el lavado de manos; en otros de plano cerraron el acceso a los sanitarios.

Local Sin agua por 20 días pero con "recibo puntual": vecinos de colonia Pomona en Xalapa

"El sábado viene a comer acá, en la plaza y en el restaurante al que fui estaba cerrado el sanitario. Me dijeron que se debía a una fuga de agua, pero ya luego me enteré que no había agua en todo el centro comercial", dijo Luis Alarcón, quien asegura que cada fin de semana acude al área gastronómica de Plaza Américas.

Al respecto, se acudió a la administración de Plaza Américas para escuchar la versión oficial relacionada con la falta de agua, sin embargo, no se recibió atención.

A pesar de esto, entre empleados hay quienes aseguran que el agua comenzó a escasearse desde el pasado jueves, para luego complicarse el sábado.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Entre empleados hay quienes aseguran que el agua comenzó a escasearse desde el pasado jueves, para luego complicarse el sábado | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

También manifiestan que a causa de la escasez se dio la orden en los distintos establecimiento, incluidas las salas de cine y las tiendas departamentales, para el agua se utilizará de forma racionada, pues durante sábados y domingos hay una mayor presencia de visitantes.

Durante el recorrido realizado en las instalaciones de Plaza Américas se acudió a los sanitarios, en donde se pudo comprobar que el servicio de agua opera con eficiencia.

Clientes y visitantes manifiestan que esta mañana, al acudir al área de sanitarios, el agua fluyó con normalidad | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Puedes leer también: Baja presión y cortes constantes, veracruzanos enfrentan crisis de agua

Para verificar el abasto de agua en centros comerciales, se acudió a Plaza Crystal, Plaza Ánimas y Plaza Paseo Jardines, en donde visitantes y comerciantes coincidieron en sostener que, a la fecha, no se han quedado sin servicio.

También se entró a sus respectivas áreas de sanitarios, en donde se pudo comprobar que, hasta hoy, sí hay agua.