Sin agua por 20 días pero con "recibo puntual": vecinos de colonia Pomona en Xalapa

Vecinos de la colonia Infonavit Pomona denunciaron que llegan a pasar sin agua hasta 20 días y que el tanque elevado que se construyó durante la gestión de Hipólito Rodríguez Herrero y que serviría para no padecer la falta del líquido sobre todo en temporada de sequía, nunca funcionó.

A finales de la administración municipal pasada anunciaron la construcción de cuatro tanques que, se dijo, servirían para aminorar el problema de desabasto de agua en cada temporada de estiaje, uno de esos fue el de la colonia Infonavit Pomona.

En octubre de 2021, el alcalde Rodríguez Herrero celebraba la construcción de esa obra para esa zona de la ciudad que nunca se puso en marcha.

¿Qué otros tanques de Xalapa no funcionaron?

Otro tanque que se quedó sin funcionar fue el del parque Natura. En ese momento Rodríguez Herrero dijo que era indispensable para Xalapa construir tanques de almacenamiento de agua para mitigar el problema de escasez y tandeos que tanto afectan a la población, por lo que se invertirían más de 30 millones de pesos para construir cuatro tanques en varios puntos de la ciudad como son José Vasconcelos, Indeco Ánimas, Sumidero e Infonavit Pomona.

Esa situación ha causado inconformidad entre los vecinos, “a veces se va como 15 o 20 días, nos tarda una semana y de ahí se vuelve a ir otra vez y nos tarda mucho. Aquí el problema es el agua, con la sequía este problema se recrudece, sí tarda 15 días yo creo que va a tardar un mes o más”, dijo Rubén Cruz.

Agregó que el que tiene tinaco puede sobrellevar la situación, pero para quien no lo tiene la situación se complica.

“Se supone que hicieron un tinaco grande, de Agua Potable y no sirve, lo llenan y se revienta, no sé qué falla tiene que aquí pasa toda el agua corriendo, no sé qué problema tiene y por eso ya no lo llenan. Según era para abastecer aquí la colonia, pero no”, agregó.

A finales de la administración municipal pasada anunciaron la construcción de cuatro tanques | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

Estela Beristain, de la calle Xalapa de la misma colonia, recordó que ese problema ha existido siempre, por lo que han tenido que tomar medidas para resarcirlo.

“Vinieron, arreglaron el tanque, se gastaron, olvídese, fue mucho tiempo, pero no funciona. Lo quieren utilizar y no funciona y así se quedó”.

Agregó que en su vivienda han pasado hasta una semana sin agua, por lo que los vecinos que tienen aljibe apoyan a quienes no lo tienen con tal de sortear la situación.

“Tenemos nuestros tanques afuera por si se va el agua para las necesidades que el baño, los trastes un chapuzón en la mañana, no bajarle a cada rato al baño, son muchas cosas las que tenemos que hacer para cuidar el agua”.

En octubre de 2021, el alcalde Rodríguez Herrero celebraba la construcción de esa obra para esa zona de la ciudad que nunca se puso en marcha | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Criticó que, pese a ello, el recibo del agua llega actualizado y puntual, “este año sí se pasaron vino bastante elevado”.

Por su parte, Alejandro Ortega, propietario de una lavandería con 11 años en esa colonia, señaló que les falta mucho el agua y el recibo llega muy caro.

“Siempre llega muy caro y siempre me ponen pretextos de que consumo mucho y como es industrial y yo les he dicho que en los 30 años que llevo con esta lavandería, yo sé lo que consumo y los litros que gasto, pero las tomas de agua luego no sirven y avientan puro aire, y he pagado hasta 5 mil pesos de agua”.

Vecinos que tienen aljibe apoyan a quienes no lo tienen con tal de sortear la situación | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Expuso que no se niega a pagar el agua siempre y cuando sea justo, lo que no siempre ocurre por parte de la CMAS.

“El tanque que hicieron no tiene agua, porque si tuviera agua no nos faltaría, yo pido que sean justos, si realmente el agua nos llegara correctamente no habría gente quejándose siempre de las tarifas altas”, abundó.