Ni privilegios ni justicia a modo, aclaran trabajadores del Poder Judicial

Veracruz, Ver.- En el Poder Judicial de la Federación no se gozan de privilegios ni se imparte justicia a modo, aseguran trabajadores de este poder.

Lamentan que tanto el gobierno federal como algunos ciudadanos tengan un mala percepción del personal de este poder, pues aunque no se dice ni se ve están expuestos a largas y extenuantes jornadas de trabajo, constantes actualizaciones e incontables cambios de residencia dejando a sus familias en algunos casos.

“HAY HORARIO DE ENTRADA PERO NO DE SALIDA”

Enrique Hernández Rosete, empleado del Tribunal Laboral que se ubica en el Palacio de Justicia del PJF, que se encuentra en la avenida Juan Pablo II de la ciudad de Boca del Río, asevera que no está de acuerdo que se desaparezcan los fideicomisos porque la mayoría de los casos significan recursos que los propios trabajadores aportan con sus sueldos.

Rechaza que existan privilegios para los trabajadores, como argumenta el presidente y Morena, ya que únicamente reciben su sueldo de Ley y prestaciones laborales que se brindan en cualquier empresa.

Incluso afirma que ingresar al PJF está sujeto a un escrutinio estricto, en el que no se aceptan amistades o recomendaciones.

Aunque afirma que la situación de todos los trabajadores del PJF es similar en cuanto a que existe hora de entrada, pero no de salida, en su caso afirma que en los últimos seis años no ha podido dormir un día antes de las 12:00 de la noche, debido a la carga laboral.

“Nuestro horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche, pero nunca salimos a esa hora, porque siempre hay trabajo adicional, se generan acuerdos, sentencias, se revisan, se vuelven a revisar, hay que girar oficios, que siempre es mucho el trabajo(...) Porque también los plazos que nos marca la Ley son muy breves, por ejemplo, la Ley contempla que después de la audiencia de juicio se tiene que dictar en ese momento la sentencia, o de manera excepcional después de los 5 días siguientes”.

Señala que muchas veces incluso debe llevar el trabajo a casa, pues aunque las jornadas oficiales son de 9:00 a 18:00 horas, esta se prolonga casi todos los días por la carga normal de trabajo y lo que se va sumando.

“Honestamente nosotros, al menos yo en particular, lo más temprano que he salido ha sido 8:30 o 9:00 de la noche más o menos, pero no es que me salga y me desconecte, porque tengo que seguir trabajando a distancia”.

“EL ÚNICO PRIVILEGIO ES FORMAR PARTE DEL PJF”

Perla Ivette Gordillo, quien es secretaria técnica en uno de los juzgados penales, coincide en que el único privilegio que tienen es formar parte de la institución, pero para ellos los empleados deben de ser profesionales con una amplia trayectoria académica y cumplir diversos filtros, para demostrar que son aptos.

Afirma es falso que la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos sea un golpe para terminar con privilegios, ya que se trata de recursos que son aportaciones de los propios trabajadores y cuotas obrero patronales, que son aplicadas en programas de mejoras de infraestructura y para cubrir los mismos derechos de los trabajadores, como es el fondo de ahorro para el retiro.

“Tenemos horario de entrada pero no horario de salida, oficialmente se entra a las 9:00 de la mañana, pero en particular yo me activo desde las 6:30 de la mañana que me levanto, dejó a mi hija y vengo aquí, oficialmente se sale a las 3:00 se sale a comer, se regresa de 4:00 a 6:00, pero esos son horarios oficiales porque se sigue trabajando luego de salir, trabajar aquí es una vocación porque se dejan cosas personales y la familia”.

La secretaria técnica del PJF en Boca del Río afirma que como empleada del Poder Judicial se sacrifica salud, familia y hasta estabilidad emocional, por dedicar el tiempo al servicio público, ya que es un oficio de vocación.

“A diferencia de otras instituciones no estamos aquí por dedazo, por influencia, sino por nuestra preparación y por las ganas de ayudar a la ciudadanía, porque somos servidores públicos y no descuidamos nuestro trabajo”.

SOMOS PROFESIONALES DEL DERECHO, SIEMPRE TRABAJANDO

Sandra Luz Rodríguez Fuentes, oficial judicial del Defensor Público Federal, coincide con sus compañeros y afirma que por el tiempo que ha dedicado al servicio en el Poder Judicial su hija creció sin su acompañamiento durante 20 años.

Señala que la vocación por su trabajo y darle un buen sustento, la llevó a cumplir con su trabajo en el Poder Judicial.

“Nosotros antes que nada somos profesionales del derecho, tenemos estudios en derecho, algunos compañeros tienen maestría, otros tienen doctorados, nosotros para entrar aquí pasamos evaluaciones e incluso exámenes psicológicos, somos personas que siempre estamos trabajando, y cuando salimos siempre estamos al pendiente y a veces seguimos trabajando”.

Por todo lo anterior, los empleados del Poder Judicial de la Federación se inconforman por las reformas que son promovidas en la Cámara de Diputados y Morena busca aprobar también en el senado.