“Por favor, no me olviden”, pide ayuda bastonero real del Carnaval de Veracruz

Guillermo Romel Enríquez, 59 años, mejor conocido como El Bastonero Real en el Carnaval de Veracruz solicita apoyo económico para atender con urgencia las fracturas ocasionadas por caer de una vivienda de dos pisos.

El accidente ocurrió el pasado 17 de octubre y desde esa fecha se encuentra en busca de atención médica acorde a su situación económica.

A través de un video que circula la red social de Facebook, Romel contó que desde 1985 ha aparecido con trajes coloridos y un bastón, esperando que la población veracruzana lo recuerde y apoye en este momento.

Gracias a la gente que una vez me brindó su aplauso, por favor, no me olviden (…) voy a pedir el apoyo de la ciudadanía ya que soy parte de ellos mismos pronuncia en el video de casi siete minutos.

Romel indicó que nunca ha sido empleado del ayuntamiento o del Comité de Carnaval, ya que su personaje se insertó a la fiesta carnestolenda desde el año 1944 y es designado por los organizadores.

Al carecer de un salario frecuente, relató que familiares lo trasladaron al Hospital Regional de Veracruz donde el personal médico pensó que padecía Covid-19 por presentar dificultades para respirar.

Por falta de airea ya me estaban implicando que tenía Covid y pues que ahí me iba a quedar pero pedí la intervención de mi hermano para que me sacara

Apoyemos a mi querido Romel, no podemos dejarlo solo cuando es un personaje de nuestros historia carnavalera .! Hago un llamado a todos aquellos quienes lo conocemos para apoyarlo en lo que podamos Publicado por Emmanuel Sagaon en Jueves, 5 de noviembre de 2020

A casi tres semanas del accidente, Romel permanece hospitalizado en una clínica privada ubicada en la calle Arista y Jiménez.

Requiere una placa, intervención quirúrgica y seis unidades de sangre O+ para estabilizarse, puesto que mantiene niveles bajos de hemoglobina, problemas de presión, renales, visuales y diabetes.

En la espera de atender su fractura de costillas y clavícula, sus sobrinas se organizaron para cuidarlo mientras en redes sociales iniciaron una campaña para recaudar fondos que solventen los gastos emergentes de su situación médica.

El bastonero real proporcionó los número telefónicos 22 92 09 58 70 o al 22 93 37 84 69 para comunicarse con él o sus familiares en caso de brindar apoyo económico.