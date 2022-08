“Alto, no compres”; así alertan vecinos de fraude inmobiliario en Veracruz

Veracruz, Ver.- “Alto, no compres”, así dice el letrero que vecinos del fraccionamiento Residencial Costa Diamante colocaron en el acceso principal para advertir a cualquier persona que quiera comprar, que será víctima de un fraude inmobiliario.

Dicho fraccionamiento se ubica en la zona conocida como la Riviera Veracruzana, en la parte norte del municipio de Alvarado y su colindancia con Boca del Río, corredor inmobiliario en el que se ubican diversos desarrollos habitacionales de alto valor.

Residentes de Costa Diamante explican que la advertencia que se colocó por los colonos se debe a los incumplimientos de la empresa a la que adquirieron su casa.

Se dicen víctimas de fraude inmobiliario debido a que el residencial no es el proyecto que se les prometió, carece de los servicios básicos para vivir como agua potable, energía eléctrica, alumbrado y recolección de basura.

Áreas verdes del Residencial Costa Diamante están totalmente abandonadas | Foto: Raúl Solís

Del mismo modo, no se cuenta con las comodidades que se habían prometido al momento de adquirir su vivienda en el lugar, que era una Casa Club, seguridad privada y amplios espacios de áreas verdes en las cuatro privadas que existen.

Es por eso que decidieron sumarse todos los vecinos para realizar el reclamo de manera pública, a través de una asociación de colonos, que integraron luego de un año de no tener respuesta del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), instancia ante la que presentaron su reclamo.

“Somos una serie de colonos que vivimos en el proyecto inmobiliario Costa Diamante, quienes somos víctimas de un fraude, una estafa del desarrollador del mismo, ya que ha mostrado incumplimiento en todo lo que nos ha prometido”, acusan los vecinos.

Lamentan que la empresa responsable del fraccionamiento, originaria del estado de Puebla, no quiera dar la cara a los residentes, después de que se hicieron del dinero que se les pagó por las propiedades.

Pero al mismo tiempo, reclaman que sean los mismos empresarios veracruzanos del ramo inmobiliario, los que sigan haciendo promoción a desarrollos como Costa Diamante, que ha demostrado ser un fraude para sus clientes.

Del mismo modo, critican que las autoridades municipales y estatales hayan dado los permisos a esta empresa para construir el fraccionamiento y ahora que presentan los problemas no quieran intervenir para resolver los problemas.

La verdad duele mucho que empresas de otros lados vengan a nuestro estado y estafen en contubernio con otros empresarios y con autoridades, que son las que dan permisos y dejan que siga ocurriendo esta situación

¿Por qué no les ponen todos los servicios a los vecinos de Residencial Costa Diamante?

Los vecinos se quejan de los constantes apagones de luz, provocados por los adeudos que la empresa fraccionadora mantiene con la CFE.

Al mismo tiempo, está situación ha provocado que se mantengan sin alumbrado público, ya que el voltaje es insuficiente para abastecer a los 25 residentes que siguen en el lugar y las lámparas que se encuentran en la vía pública.

Como resultado sufren los constantes desperfectos en sus electrodomésticos, así como un aumento en los robos propiciados por la falta de luz en las calles y de vigilancia.

“Creemos que esto debe darse a conocer para que más gente no siga siendo sorprendida como nosotros, tenemos personas que invirtieron todos sus ahorros, su jubilación, para su plan de retiro y resulta que no pueden ocupar sus casas porque no existen las condiciones mínimas necesarias para vivir”, denuncian.

En cuanto al servicio de agua potable, afirman que esté no es suministrado por el ayuntamiento y la empresa mantiene un acuerdo con fraccionamientos vecinos para abastecer por tandeos, lo cual se hace solo en ciertos horarios.

Otros servicios que se suspendieron por la falta de municipalización son la seguridad pública y la recolección de basura, pues a pesar de solicitar a las autoridades municipales no tienen respuesta.

“Ese fraccionamiento obtuvo sus permisos para poder operar inicialmente, se han escriturado algunos lotes, tiempo después hubo problema de escrituración, incluso hay colonos que liquidaron su predio y no han podido escriturar, los servicios básicos que es el punto medular”, agregan.

Señalan que los residentes nunca pensaron vivir está estafa, ya que en la mayoría de los casos se trata de personas que juntaron sus ahorros para hacerse de un patrimonio que ahora les significó haberlo perdido todo a cambio de un lugar para vivir sin las condiciones mínimas para hacerlo decorosamente.