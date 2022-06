Cruz Roja no sirve para nada, acusa alcalde de Orizaba; ¿por qué lo dice?

Orizaba, Ver.- El presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, dijo que este año no donará la aportación que da el Ayuntamiento para el sueldo de los voluntarios de Cruz Roja debido a la nula operatividad de este cuerpo de auxilio en el municipio.

Comenta que la institución no ha brindado ni un solo servicio a la población de Orizaba y al cuestionarlo sobre la situación que prevalece en el organismo que tiene como objetivo brindar ayuda, asegura que este año no se dará apoyo económico.

Local ¿Simulacros son necesarios? Escuelas deben preparar a estudiantes

"Nosotros estamos actuando a través de la protección civil porque Cruz Roja no sirve para nada, no saca a dar servicio de ambulancia y por eso nosotros desde hace 10 años tomamos operación en la que no nos corresponden", dijo.

Dijo que el trabajo de Protección Civil es preventivo y no de operaciones, sin embargo se han visto en la necesidad de actuar, "tomamos operaciones que no nos corresponden, Córdoba tiene ambulancias de Protección Civil, no, Veracruz, no, quién tiene, Orizaba, porque tenemos más personal, pensamos que hacemos bien".

Reitera que como municipio no deberían de actuar con este tipo de servicios, porque por ello existe un patronato y sectores y que incluso la ley les dice que como Ayuntamiento no deben de meterse en esos temas de emergencias.





El alcalde Juan Manuel Diez Francos dice que no habrá apoyo a la benemérita | Foto: Cortesía Miguel Castillo |

Diez Francos comenta que durante la colecta que fue en marzo y abril del presente año no se acercaron a pedir apoyo; sin embargo, considera importante no dar detalles de más, ya que no es necesario.

"Lo estoy donando, parte de la recompensa que estoy ofreciendo, es con recursos míos, yo no lo hago público, lo hago en benéfico de muchachos que necesitan alguna beca, se las estamos dando, etcétera. En apoyo a otros sectores vulnerables", finalizó.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)