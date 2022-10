Gómez Cazarín se lanza contra auditora del Orfis, le pide que se ponga a trabajar

Xalapa, Ver.-El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín se lanzó contra la titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), Delia González Cobos, al pedirle que haga bien su trabajo, no pida recursos extra para realizar una nueva auditoría a la Cuenta Pública 2021 y deje de politizar el tema.

En entrevista, tras participar en la carrera recreativa "Orgullo Policial" en el estadio Xalapeño rechaza que sea su voz la que aparece en el audio que circula en redes, donde presuntamente amenaza a la presidenta municipal de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana Calzada, con una auditoría por supuestamente no darle obras a sus constructoras.

“Por mucho que quieran imitar mi voz, no les va a dar y si les das miedo que se les estén supervisando bien las cuentas como debe de ser no nos vamos a parar, como ya lo dije, no somos tapadera de nadie y de parte de Juan Javier Gómez Cazarín no se va a votar a favor de la una Cuenta Pública con la que hay mucho malestar del pueblo”, dijo.

Refiere que en el Congreso local se cuenta con muchas denuncias y manifiesto de la ciudadanía sobre lo que no hicieron bien los exalcaldes.

“Hay una pista de tartán de más de 5 millones en San Andrés Tuxtla, que, en un año, en seis meses, ya no estaba en buen estado, esta pista en donde estamos corriendo (del estadio Xalapeño) tiene ocho años y no cuenta con daño”, expone.

El legislador local firma que personas que estuvieron en la pasada administración son las que están “bloqueando” para que no se revisen bien las cuentas.

“Le mando un abrazo a la alcaldesa, pero ella sabe que yo no me presto a ninguna situación. Está el jefe de Obras Públicas, creo que tiene por nombre Salvador, era el jefe en la pasada administración y ahorita también lo es, además están los supervisores que bloquearon la auditoría que se les fue a hacer, por eso tuvimos que intervenir, porque no nos querían dar la información de la pasada administración, por eso lo hicimos, sino por alguna ruptura con la alcaldesa”, acusa.

El legislador pide a la auditora general, Delia González Cobos realizar bien su trabajo, “si no atiende el llamado del pueblo no lo hace bien, si soy político, si no, no fuera diputado, creo que anda muy equivocada ella”.

“A lo mejor dice la auditora que no somos profesionistas, tiene razón, a lo mejor yo no sé lo técnico, soy contador público, pero que le quede claro a la auditora que nosotros traemos la voz del pueblo y ante eso no nos vamos a tapar los ojos, ni nos vamos a poner una venda”, expresa.

Recuerda que el año pasado se le autorizó al Orfis un aumento presupuestal mayor a los 57 millones de pesos, pero, dijo, no realizó un buen trabajo, por lo que ya no se le dará mayor recurso para que cumpla con la nueva revisión que deberá hacer a la Cuenta Pública 2021 para lo cual tendrá un plazo de 90 días.

“A ella se le dio el recurso para hacer las cosas bien, ahora que no salga con que quiere más dinero cuando se le aprobó para que hiciera las cosas bien y que no se justifique diciendo que el Congreso del Estado no le envió la entrega y recepción de los municipios porque los auditores tienen ese trabajo en específico, que no quiere delegar funciones que le competen a ella”, opina.

Advierte a todos los exalcaldes que desde el Congreso local nadie los va a poder “amedrentar” con amenazas, “a los que hicieron las cosas bien les vamos a tomar en cuenta sus pruebas, pero los que se están manifestando en contra es porque saben bien, tienen bien clarito que hicieron las cosas mal y que se clavaron el dinero del pueblo, ya no son los tiempos aquellos en donde venían y les daban dinero a los diputados”.