Habría "incertidumbre política" si no se aprueba Cuenta Pública 2021; ¿por qué lo dijo auditora del Orfis?

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) Delia González Cobos dijo que de no aprobarse la Cuenta Pública 2021 habría una “incertidumbre política” para los entes fiscalizables, aunque serán respetuosos de las decisiones de los diputados locales.

Al ser cuestionada sobre lo dicho por algunos legisladores de que no votarían a favor de esta Cuenta Pública, dado que no se tomaron en cuenta las solventaciones presentadas por algunos presidentes municipales, dijo que están en su derecho. “Ellos estarían en su derecho para decidir lo que consideren y nosotros desde luego atender las instrucciones que nos den, por supuesto si ellos requieren que se hagan auditorias adicionales pues se harían, por supuesto”.

Expuso que de no aprobarse la Cuenta Pública quedará una incertidumbre política en los entes fiscalizables por los términos de la preinscripción “en cuanto a las conductas que significaran faltas no graves y que son de tres años, pero no creo que el tiempo tenga que agotarse para ello”.

“Lo que decidan ya lo determinarán ellos, lo determinarán los diputados, nosotros estamos atentos por si requieren aclaraciones, explicaciones en los términos que señala la ley y estaríamos desde luego muy atentos y dispuestos a dar la información que ellos requieran”.

En entrevista dijo que hasta el momento no se les ha requerido ninguna aclaración o informe e insistió en que estarán atentos y serán respetuosos de las decisiones que tome el Congreso Local.

Local “El que nada debe nada teme”, dice exalcalde ante denuncia en su contra

“Los diputados de la comisión con los que estuvimos trabajando estaban perfectamente enterados de las situaciones que se habían presentado en esta revisión y en todos los foros y las preguntas que me hicieron en su momento yo respondí que había una problemática que se estaba presentando en esta revisión por lo tanto si ellos consideran que ahora deben extenderse el plazo o que deba revisarse nuevamente, ellos nos instruirán”.

Por su parte del presidente de la de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado Juan Javier Gómez Cazarín insistió en que no votarán a favor dado que hay muchas quejas de los alcaldes.

“Yo no puedo decir que no la voy a aprobar, lo que digo es que Juan Javier Gómez Cazarín y el diputado (Gonzalo Durán) Chincoya no vamos a votar a favor, hemos manifestado esta situación nosotros porque hay muchas quejas de los alcaldes que dicen que presentaron en tiempo y forma y han llegado con oficios recibidos por el ORFIS donde entregaron las pruebas que ellos les solicitaron y no les fueron contempladas”.

Por ello, expuso que cuando se tiene un manifiesto de que hay 3 mil millones de pesos de daño patrimonial y después aparecen en ceros es porque presentan las pruebas, “pero no sé por qué razón y no digo de la titular, porque no estoy en conflicto con ella, pero abajo hay mucha gente que no hace bien su trabajo y le gusta estar atrasando las cosas”.

Lee más: Daño patrimonial de ayuntamientos en Cuenta Pública podría disminuir hasta 30%

Refirió que hay presidentes municipales que tiene obra pública “que dan hasta vergüenza” por lo que los diputados no pueden aprobar algo que no se ha hecho, “no nos importa que sean de Morena, Verde, PT, PAN, PRI o PRD, aquí todos coludos o todos rabones”.