Jóvenes prefieren trabajos en maquilas a realizar artesanías, lamentan

Córdoba, Ver.- La desvalorización de artesanías está provocando que cada vez sean menos los jóvenes que se interesen por aprender este arte que en muchas de las comunidades rurales de nuestro país se han transmitido de generación en generación señala Armando Martínez Velázquez, representante de artesanos de San Gabriel Chilac, Puebla.



Y es que asegura que además de que ya no se valora el trabajo artesanal como antes, el desempeñar esta actividad ha sido símbolo de discriminación o inferioridad social por lo que las nuevas generaciones optan por buscar emplearse en otras actividades económicas para poder subsistir, aunque esto implique extinguir parte de su identidad.

Muchos de los ancestros (adultos mayores) ya no quieren enseñar a las nuevas generaciones ni las artesanías ni la lengua materna / Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro



“Algo que nos preocupa es que se está extinguiendo mucha de esta creatividad y mucho de este talento, al igual que nuestra lengua materna; el náhuatl, el mexica, de donde vengo ya se habla en un 40 por ciento, ya los jóvenes no lo hablan, lo hablamos los que somos adultos mayores, pero los jóvenes no lo quieren hablar por temor a ser discriminados”, explica.

¿Qué desmotiva a los adultos mayores a heredar sus conocimientos?

Aunque también reconoce que muchos de los ancestros (adultos mayores) ya no quieren enseñar a las nuevas generaciones ni las artesanías ni la lengua materna, pues cada vez es menos redituable en comparación a la inversión en materia económica y de tiempo para poder elaborarse y cuando se pone a la venta la gente lo regatea.

“Las abuelitas con las que he platicado y les pregunto por qué no les enseñan a sus nietos el arte de hacer artículos con las manos, ellas me responden que ya no viven de eso por eso mejor se van a otros trabajos donde cada sábado tienen un salario seguro, como en las maquilas, donde mucho o poco tienen un salario que les ayuda a sobrevivir y por eso nosotros tratamos de difundir nuestro arte”, explica.



Por lo que en la búsqueda de promover las artesanías propias de San Gabriel Chilac, Puebla; hechas a base de lana, madera, la palma, el barro, el hilo y otros materiales naturales, realizarán una Expo Venta Artesanal en el Parque de San José, a partir de este sábado 10 y hasta el lunes 12 de diciembre, en la que participarán más de 20 artesanos de aquella región poblana.

“Es por eso que invitamos a la gente de municipios de alrededor como Cuitláhuac, Fortín, Chocamán, San Lorenzo (Yanga) Amatlán y demás a qué acudan a ésta Expo a observar qué es lo que nuestra gente sabe hacer y sobre todo a hacernos el gasto para que podamos mejorar nuestras ventas y con ello asegurar la alimentación de nuestras familias”, comenta.

Armando Martínez Velázquez, representante de artesanos de San Gabriel Chilac, Puebla / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Reitera que estos más de 20 artesanos de San Gabriel Chilac, Puebla estarán este fin de semana en el parque de San José a partir de las 10 horas y hasta que haya gente.

