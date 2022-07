En Veracruz cuidadoras son invisibles, no existe legislación para protegerlas: Red de Cuidadoras de Veracruz

Luego del atroz asesinato de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, quien fue quemada con alcohol en Zapopan, Jalisco, la integrante de la Red de Cuidadoras de Veracruz, Rosalía Hernández, consideró como lamentable que no exista una legislación que proteja a los hombres y mujeres cuidadoras.

Desde la plaza Sebastián Lerdo, donde se colocó una manta para exigir justicia por el feminicidio de Luz, quien era cuidadora de su menor hijo con autismo, indicó que históricamente las cuidadoras han sido invisibles para la sociedad, de ahí que no exista una ley que las proteja.

¿Cuántos tipos de cuidadoras existen?

Refirió que existen tres tipos de cuidadoras: las que cuidan a personas con discapacidad y neurodiversidad, las que cuidan a las primeras infancias de los 0 a los 5 años y las que cuidan a adultos mayores.

“Los cuidadores y cuidadoras son personas que ayudan a otras a realizar sus actividades diarias, las cuales no pueden realizar por sí mismas. No sabemos cuántas cuidadoras somos porque ni siquiera se nos nombra, muchas académicas y feministas han tratado el tema, pero no ha tenido el alcance que requiere, jurídicamente ni siquiera estamos visibilizadas”, dijo.

¿Cuántas personas en Veracruz tienen alguna discapacidad?

Pese a ello, refirió que de acuerdo con el INEGI el 19 por ciento de la población de Veracruz tiene alguna discapacidad, neurodiversidad o requieren apoyo para sus movimientos.

Manifestó que, además, en datos también del INEGI, las mujeres dedican el 28 por ciento de su tiempo al cuidado de otros, y los hombres únicamente el 12 por ciento.

“Esto es decir que los hombres están empleando más tiempo en trabajo remunerado y las mujeres en trabajo no remunerado, es ¿justo?, no, ¿es equitativo?, tampoco, es ¿importante hacer algo?, por supuesto, urge, porque las mujeres cuidadoras nos estamos enfermando, estamos siendo agredidas y ahora estamos siendo víctimas de feminicidio”, expuso.

Tras el asesinato de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, quien fue quemada con alcohol en Zapopan, Jalisco, integrantes de la Red de Cuidadoras de Veracruz, exigieron justicia por su feminicidio | Foto: David Bello | Diario de Xalapa Desde la plaza Sebastián Lerdo, se colocó una manta para exigir justicia por el feminicidio de Luz | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Refirió que Luz había denunciado el acoso que tenía de parte de sus vecinos; sin embargo, no hubo la protección necesaria de parte de las autoridades, lo que es ejemplo de la falta de atención hacia este sector de la población.

Al respecto, manifestó que en las leyes se ha incluido la maternidad, pero no se incluye a las cuidadoras, por lo que permanecen sin recibir la atención que merecen.

Destacó que en el Senado de la República se encuentra detenida una reforma a las leyes con la que se busca que las cuidadoras sean vistas y, además, protegidas.

“Queremos decirles a las otras cuidadoras que estamos aquí y que debemos ir todas juntas (ante los legisladores locales) porque una voz a veces no se escucha, pero dos o tres sí se escuchan, de manera aspiracional queremos tener representación como la asociación Yo Cuido y otras a nivel nacional que están supliendo las ausencias del estado mexicano, pero, además, proponen reformas, tienen redes de apoyo emocional y jurídico, eso necesitamos replicar porque en Veracruz se necesita”, comentó.

Finalmente, manifestó que la Red de Cuidadoras de Veracruz se creó a partir del feminicidio de Luz con la finalidad de lograr atención de parte de las autoridades y hacer visible el trabajo realizado desde la maternidad.