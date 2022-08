Hay decepción y desesperanza del gobierno de Cuitláhuac: Ledesma-Arronte

La profesora de la Universidad Veracruzana, Mayra Ledesma-Arronte consideró que en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez hay un desdén por atender el problema de desaparición de personas en su integralidad.

La además ex directora de Cultura de Paz y Derechos Humanos del gobierno de Veracruz, expuso que hay decepción y desesperanza de un gobierno "presuntamente de izquierda".

"Trabajamos desde que él ganó, se trabajó con las familias, nos reuníamos en el Centro Recreativo, se creó esta dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos (...) Tocó construir todo desde cero, después vino la pandemia, empezamos muy bien, había mesas con los colectivos (...) Estamos por cumplir 4 años de este gobierno, decepción, sí; desesperanza, también".

Lamentó que pese a que se tenía "la mesa puesta" para avanzar en el tema, pues nunca había existiendo un gobierno "supuestamente de izquierda" a nivel local, estatal y federal, no se logró.

"La dinámica de gobierno es muy fuerte, vean la agenda del gobernador, las secretarías, pero para eso eran las instituciones para que se atendieran las cosas, pero se volcaron más al tema electoral, no tengo otra explicación, lo digo los derechos humanos no dan votos (...)".

En entrevista durante la protesta en plaza Lerdo por el Día Internacional del Detenido-Desaparecido dijo que al inicio de la administración estatal se hizo una Declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves en Materia de Derechos Humanos y Desaparición de Personas y empezaron a trabajar pero después a la autoridad "se le olvidó".

Casos de desapariciones no se están atendiendo

Sostuvo que no se está atendiendo ni viendo el problema en su integridad, "es búsqueda, es atención a víctimas y es investigación y la investigación es donde está peor parado, no hay capacidad para atender el tema".

La ex funcionaria estatal lamentó que el gobierno morenista no se quiera volver a sentar con las familias, "no entiendo por qué les tienen miedo a las familias, hay una ausencia de voluntad política para atender el tema".