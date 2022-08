Madre de director de la Policía Vial se manifiesta en Palacio Nacional; pide ayuda para localizarlo

Veracruz, Ver.- Con una manta con la imagen de su hijo dándole la mano al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la señora Lidia Enriqueta Meza López se manifestó este lunes a las afueras de Palacio Nacional en busca de ayuda para localizar al director de la Policía Vial, Juan Alán Cuetero Meza desaparecido el pasado 29 de mayo.

Sin encontrar respuesta en la Fiscalía de Veracruz, la mujer se plantó sola entre las vallas que rodean el edificio para pedir ayuda para localizar a su hijo un joven elemento de la policía de 32 años.

En entrevista telefónica señala que aunque hay una denuncia por desaparición no se ha brindado información acerca de las investigaciones que se siguen.

También ofrecieron una recompensa de más de 150 mil pesos para quien otorgue información que pudiera llevar con el elemento, pero tampoco han logrado obtener alguna pista.

Sin embargo, en su corazón de madre mantiene la esperanza de encontrar a su hijo vivo

“No he recibido ningún informe de las autoridades, no se nada del caso, que se ha hecho, me dicen que hay una carpeta abierta, he estado dando vueltas pero no hay respuesta yo tengo la certeza de que mi hijo está vivo y quiero saber donde está”, expone.

¿Cuándo ocurrió la desaparición del director de la Policía Vial?

Juan Alán Cuetero Meza de 32 años conocido como “El Archi” fue privado de su libertad el domingo 29 de mayo cuando se dirigía a la iglesia ubicada en la colonia Pancho Villa en los límites con el fraccionamiento Floresta en la ciudad de Veracruz.

Al momento de su desaparición el elemento se encontraba en descanso por incapacidad debido a una intervención quirúrgica en una extremidad.

Manifestantes bloquearon la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno para exigir la localización del director de la Policía Vial, Juan Alan Cuetero Meza | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) emitió una ficha por desaparición el lunes 30 de mayo.

Posteriormente el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado confirmó el plagio del policía luego de que se desplegó un operativo para encontrarlo.

Tras la búsqueda fue hallada la unidad de Juan Alan en el municipio de Emiliano Zapata y sus equipos de comunicación en la comunidad de Santa Fé en Veracruz.