Sin luz ni agua las familias de Colinas de Santa Fe, ¿cuál es el motivo?

Veracruz, Ver.- Vecinos del Fraccionamiento Colinas de Santa Fe levantaron el bloqueo que tenían desde casi doce horas en la autopista Veracruz-Xalapa en ambos sentidos para exigir que les solucionen el problema de falta de agua potable.

Los vecinos pedían al Ayuntamiento de Veracruz cumplir con el convenio que supuestamente pactó la anterior administración con la Comisión Federal de Electricidad debido a un adeudo de la constructora por un monto de 4 millones de pesos.

Sin embargo, los vecinos acusaban que la actual administración rompió el acuerdo y ahora la CFE les cortó la luz, pese a que los habitantes de Colinas de Santa Fe han estado pagado mes con mes su consumo.

El último pago fue por 72 mil pesos del consumo de energía que se utiliza para que operen las bombas del pozo de agua, por tanto no tienen luz ni agua, viéndose afectadas más de 5 mil familias hasta la tarde de este miércoles. Es por ello que vecinos se organizaron y bloquearon de manera ambos carriles de la autopista Veracruz-Cardel, a la altura del Fraccionamiento Colinas de Santa Fe, al norte de la ciudad y puerto de Veracruz.

Los habitantes habrían colocado sobre la carretera piedras, llantas y palos, para obstruir de manera intermitente el paso a todo tipo de vehículos, tanto particulares, de pasaje y de carga.

Sin embargo, tras doce horas de mantener esta medida de presión y sin recibir solución alguna, liberaron la avenida. La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, por su parte, aclaró este día que es un tema que no le corresponde al ayuntamiento solucionar, pues recuerda que su administración no pactó el convenio con la CFE, pues hace un año ella no era alcaldesa.

“Eso lo tendría que revisar porque no fue en mi administración y yo hace un año no era alcaldesa, entonces no pude haber hecho ningún trato”, enfatiza.

En todo caso, dice que los vecinos deben pagar su consumo a la paraestatal o bien llegar a un acuerdo de pago con la CFE. “Es una exigencia que se tiene que hacer a CFE, que los vecinos son los que tienen que pagar la luz, nosotros como ayuntamiento no podemos pagar algo privado, entonces el dinero público no puede irse a algo privado”, deja claro.