Se empolvan carpetas de desaparecidos; ¿por qué no hay resultados?

Por más de 14 años familiares de hombres y mujeres desaparecidas han esperado que la Fiscalía General del Estado les otorgue resultados de las carpetas de investigación que se mantienen detenidas e incluso, en algunos casos, debieron reintegrarse porque estaban extraviadas.

Este día, integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa realizaron un recorrido por las calles de la ciudad para recordar a las autoridades que seguirán exigiendo resultados y buscando a sus desaparecidos y desaparecidas, algunas de ellas desde el 2008.

Cada mes los integrantes de este colectivo recuerdan a quienes no se encuentran con ellos, por lo que dedicaron la manifestación a aquellos que desaparecieron en julio de años anteriores. Victoria Delgadillo, integrante del colectivo, señaló que algunos de los casos reportados de desaparición son del 2008 y a la fecha no existen resultados de parte de la Fiscalía.

"Que las autoridades sepan que a nosotros no se nos olvidan nuestros desaparecidos y seguiremos haciendo las marchas porque no nos cansaremos de buscar, hay casos del 2008, del 2012, el más reciente es del 2020, en ninguna carpeta hay avances, nosotros tenemos desde el 2011 buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas sin que tengamos avance en ninguna carpeta", expresó.

Indicó que, además, de manera constante realizan el cambio de fiscales, por lo cual las carpetas no tienen avances. "Nos dicen que están en investigación, nos cambian de fiscal a cada rato, llega un fiscal y tiene que empezar de cero para atender una carpeta, hay casos como los de una compañera que la carpeta era del 2008 y estaba perdida, por lo que se tuvo que integrar nuevamente, otras no tienen la información completa, les faltan las pruebas de ADN, no tenemos los resultados que necesitamos, pero no nos vamos a rendir y seguiremos buscando", manifestó.

En torno a la detención del exfiscal, Jorge "N" consideró que se trata de un tema político, ya que mientras los Fiscales están en el cargo no son llamados a rendir cuentas ni señalados por la falta de resultados.

"Vemos que es un asunto político, primero fue Luis Ángel (Bravo Contreras), después (Jorge) Winckler y cuando termine la administración y sea otro partido le fincarán responsabilidad a Verónica (Hernández Giadáns), cuando deben actuar de inmediato y mientras están en el cargo, todos tienen que ver y tienen responsabilidad y en su momento no les llamaron la atención, a nosotros no nos sirve de nada la detención; si ya está detenido que le pregunten en dónde están los desaparecidos y entonces vamos a creer en la justicia", agregó.