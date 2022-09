Despiden a empleados de Hospital de Río Blanco; todo sobre el caso

Río Blanco, Ver.- Trabajadores de confianza de diferentes áreas del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) denunciaron que fueron despedidos sin darles una explicación de la terminación laboral. Esta mañana se manifestaron afuera del nosocomio y exigieron la renovación de su contrato o el pago de su liquidación.

Los trabajadores que desde el sábado cubrieron la jornada acumulada fueron citados en el hospital, donde el encargado de esa área (no el jefe de Recursos Humanos) les notificó que sus servicios ya no eran necesarios.

Te puede interesar: Exigen telesecundaria digna en Ayahualulco; ¿qué les falta para construirla?

Los despedidos laboraban en el área de mantenimiento, como camilleros y el área administrativa y señalan que los mandaron a traer el pasado martes para firmar un nuevo contrato, pero posteriormente el sábado 17 de septiembre les notificaron que ya no se podían presentar a trabajar al hospital inclusive ya no estaban dados de alta en el checador.

Local Más de 15 años esperando a ser pavimentada y sigue siendo: “la calle del olvido”

Exponen que todos los afectados laboraron en el área Covid durante las etapas más altas de contagio e inicialmente las autoridades del sector salud, les dijeron que no serían despedidos. Unos, dijeron que tienen tres o cuatro años trabajando por contrato en esa institución de salud.

“Como trabajadores del Estado tendríamos que estar afiliados al Issste, pero no estamos asegurados, no tenemos prestaciones de ley, que nos las den nuestros jefes es por humanidad, pero no está escrito en un papel”, aseveran.

¿Qué exigen los trabajadores despedidos a la Secretaría de Salud de Veracruz?

Piden a las autoridades de la Secretaría de Salud Estatal y Federal, que les renueven su contrato así como formalizar la relación laboral y otorgarles la homologación o basificación.

Lee más: Empujones y sombrillazos por conflicto del agua en Manlio Fabio; ¿hubo acuerdos?

“Prometieron a nivel nacional que todo personal que haya entrado al área Covid no iba a ser despedido y ésta es la realidad ahora”, puntualizaron.

Local Minimiza CCE robo a empresario de Coparmex; balacera en Orizaba "ocurre en todos lados"

Uno de los trabajadores explica que les dijeron que ya no tenían contrato y que la orden la dieron desde las oficinas centrales en la ciudad de Xalapa. “No nos quisieron decir nada más, soy una de las personas que por WhatsApp me avisaron que ya no me podía presentar al hospital”.

Refieren que lo que piden es la renovación de su contrato pues tienen familia y gastos qué solventar; por eso se arriesgaron y durante la pandemia laboraron en áreas Covid, a pesar de que con ello ponían en riesgo la salud de sus seres queridos, que también resultaron afectados por la enfermedad.

“Que den la cara y nos expliquen el porqué de la rescisión de contrato”, pidieron, ya que hasta ahora no les han dado un motivo, ya que firmaron nuevamente su contrato a principio de la semana pasada.

Hospital Regional de Río Blanco / Foto: Miguel Castillo | Colaborador | El Sol de Orizaba

“No nos lo notificaron de forma escrita, sólo verbal y eso ante la ley no es válido; nos están obligando a que ya no estemos en el checador para alegar un despido por no presentarnos cuando son ellos los que nos cierran las puertas del hospital”.

Piden el apoyo del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y también del presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues la que se comete con ellos, -aseguran- es una injusticia “queremos que respeten nuestro contrato”.

(Publicado originalmente en El Sol de Orizaba)