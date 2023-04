Trabajadores del RAN piden incremento salarial en Xalapa

Trabajadores del Registro Agrario Nacional (RAN) en Xalapa se manifestaron este martes en la delegación de la capital del estado para exigir el cumplimiento de las modificaciones a sus condiciones generales de trabajo.

Y es que acusaron que éstas debieron aplicarse desde hace años y a la fecha siguen en espera de las mejoras para los 45 trabajadores en el estado y 2 mil a nivel nacional.

El secretario general del Sindicato Seccional en el estado de Veracruz sección 31, José de Jesús Portilla, dijo que hace seis meses se reunieron en la Ciudad de México con personal de Recursos Humanos quienes les prometieron que se enviaría la documentación necesaria para lograr que la Secretaría de Hacienda otorgara los recursos necesarios para el pago de bonos y aumentos salariales, pero no se cumplió.

"Nos dijeron que ya se iban a aprobar nuestras condiciones generales y que incluso las iban a mandar a Hacienda para que se diera el recurso necesario, pero hasta ahorita, no ha habido nada".

Refirió que acudieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace 15 días y les informaron que no tenían conocimiento de ello. "Entonces el problema aquí es que nos han estado engañando las autoridades del Registro Agrario Nacional como de la Sedatu".

Refirió que decidieron salir a manifestarse luego de la asamblea a nivel federal por parte de su sindicato en que lo acordaron para exigir el cumplimiento de sus demandas.

"Tampoco se ha movido el escalafón, tiene más de seis años que el escalafón no lo mueven y las condiciones generales, las percepciones de los compañeros no han aumentado, tiene cuatro años que no las han querido actualizar porque según ellos no tienen dinero".