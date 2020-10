Por reforma al Código Electoral, PAN estatal acudirá a la Suprema Corte

El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, dio a conocer que se presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la última reforma al Código Electoral del Estado, la cual se aprobó el pasado primero de octubre.

En conferencia de prensa virtual señaló que no se permitirá que Morena quiera tener una ley “a modo” con la cual manejar las elecciones del 2021 para permanecer en el poder.

Local Titular de SS debe explicar falta de medicamentos: PAN

Indicó que tal y como presentaron el recurso tras aprobarse la primera reforma al Código Electoral, en la que se incluyó la disminución del 50% a las prerrogativas de los partidos, se acudirá al máximo tribunal del país para presentar su inconformidad.

En su opinión, el que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) organice y realice de manera exclusiva el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), podría resultar contraproducente para la transparencia que se requiere en los comicios del próximo año.

Mencionó que se seguirá buscando la impugnación de cada una de las acciones que se realicen en el Congreso local y que se considere ponen en riesgo la democracia en el estado.

“En el Congreso han estado haciendo acciones para poder bloquear a la oposición y manipular la elección, no permitiremos que eso suceda, estaremos luchando haciendo uso de todas las vías posibles, ellos se quieren mantener en el poder ejerciendo poder”, expuso.

Consideró que las últimas modificaciones hechas al Código Electoral han sido “chuecas porque la única intención es manipular las elecciones y dañar la autonomía de las instituciones”.

En torno a las encuestas que se han publicado rumbo a las elecciones intermedias del 2021 y en las que se otorga preferencia a Morena, el dirigente estatal comentó que no son definitivas, ya que cada día existe más descontento en la población hacia dicho partido.

Local Diputada Mariana Dunyaska da positivo a Covid-19

“Son encuestas que no sabemos quién las está haciendo, en su momento vamos a ver la definición de la ciudadanía, en su momento vamos a ver lo que dice la ciudadanía de un gobierno que no está cumpliendo, rebasado por la delincuencia, por el déficit económico, pero sobre todo un gobierno que no está trabajando para los ciudadanos sino para un partido, y las encuestas cambian día con día”, dijo.

En días pasado la empresa TResearch realizó un estudio denominado ¿Quién gana las 100 alcaldías más importantes de México?, en el cual se incluyó a Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba y Xalapa.

En dichas mediciones, se dio a conocer que Veracruz será para el PAN, pero en Coatzacoalcos, Córdoba y Xalapa ganaría Morena.

Además, que la aprobación al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es considerada como “muy alta” en todo el estado de Veracruz.