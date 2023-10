Un lujo comer pollo: comerciantes admiten que precio es estable pero caro

El precio del pollo se estabilizó, pero en un precio alto, aseguran vendedores de este producto. Y es que, aunque no ha subido en los últimos dos meses, ya se ha quedado caro, situación que a nadie conviene porque las familias compran menos.

Martín Vázquez Martínez, expendedor de pollo, señala que hasta antes de la pandemia, los comerciantes sabían que había temporadas “normales” cuando se sabía que se incrementaba el precio de esta carne, pero ahora se eleva cada semana o, peor, cada día.

¿Habrá aumento de ventas con Todos Santos?

Ahora que se avecina la celebración del Día de Muertos, dice que lo normal es que haya un aumento más, debido a que crece la demanda y consumo.

En la actualidad, señala que en promedio una pechuga tiene un costo de 55 pesos. Eso es desde hace como dos meses. “Lo ideal es que baja al costo de inicio de año en que estaba en 43 pesos, porque entonces las familias consumen más, compran lo suficiente. En estos días solo llevan alas y piernas que son más económicas”.

Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Comenta que tiene varios años vendiendo pollo en un local del Mercado Galeana, “antes las familias llevaban más producto, ahora a veces se nos queda una parte y eso no es bueno para el negocio”.

Lo único positivo, comenta, es que se estabilizó. “No ha habido incremento en unas semanas, eso es bueno, pero el costo se quedó alto y eso siempre impacta negativamente el consumo de las familias”.

Martín Vázquez comenta que por años la carne pollo ha sido la más recurrida por los xalapeños, “porque era la más económica, comparada con el carne de cerdo y res, pero con los incrementos, pues la gente no dejó de comprarla, sino que redujo su consumo y, por ello, se lleva menos piezas y opta por las más económicas”.

¿Cuánto cuestan las piezas del pollo?

En este momento, explica que la pieza de pierna con muslo la tiene en 12 pesos, las alas en cinco pesos, mientras que las patas e hígados en 1.50.

“Mire hoy casi es mediodía y tengo la mayoría del pollo que me trajeron, por eso veo con mucho optimismo la llegada de Todos Santos, porque lo compran para los tamales y muchos guisos como mole o pipian. Esa es una buena temporada para nosotros, ahora esperemos que no se incremente nuevamente su precio”.

Por su parte, Ernesto Hernández, quien tiene su puesto en la avenida 28 de Agosto. coincide en que el precio de esta carne ha estado estable.

"No ha subido en las últimas semanas y pues eso nos gusta porque las señoras ya no se quejan tanto, "nos dicen que ya no es posible soportar más aumentos en los básicos, pero a nosotros también nos afecta porque vendemos menos".

En fin, comenta que con Todos Santos esperan mejores ventas, "después de Navidad es la mejor fecha para nuestras ventas", dijo.