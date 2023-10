¿Cómo van las ventas en ferreterías de Xalapa?

El cambio de hábitos en el consumo, que se registró tras la pandemia, he hecho que la costumbre de invertir en la compra de materiales de construcción para mejorar la vivienda ha disminuido, “esto porque solo alcanza para pagar tarjetas y deudas”, opina el comerciante Adrián Bravo Garrido, de la ferretería San José.

Expuso que este año las ventas han sido bajas, “supongo que la gente no tiene el dinero suficiente para iniciar o seguir las construcciones que iniciaron al principio del año”.

¿Cuánto aumentó el bulto de cemento?

Expone que una situación que les impactó fuerte fue el aumento durante el año al cemento que subió más de 30 por ciento al cemento y destacó que este es uno de los materiales de construcción en los que más se invierte cuando se edifica.

En promedio, en este momento cuesta 240 pesos el bulto, “claro que eso depende de la marca del bulto porque algunas son más económicas, aunque hay otras de mayor calidad”.

Don Adrián, de la Súper Ferretería San José, ubicada en la avenida 28 de Agosto de esta ciudad, explica que en lo que respecta a los artículos de ferretería, en general, se han mantenido los precios, “no hubo un gran aumento, situación que no ha sido así en los de construcción.

En cambio, comenta que las ventas sí se cayeron. “Tal vez no hay para gastar en este sector, pero sí ha sido algo muy drástico para estos negocios”.

En su caso, comenta que es un establecimiento familiar que tiene más de una década de funcionar. “Durante la pandemia pues no nos fue nada bien y creímos que nos recuperaríamos en este año, pero no ha sido así, porque la inflación no permitió que se avanzara”, lamenta.

Las ventas están 30 por ciento más bajas que el año anterior “y eso ya es grave porque en 2022 tampoco hubo una gran recuperación. Ahora estamos al 70 por ciento de lo que se vendió el año anterior”.

En cuanto a los aumentos de los materiales de construcción, remarcó que se elevaron y eso siempre los impacta.

Hasta antes de la pandemia, comenta que en diciembre tenían un alza en sus ingresos porque la gente dedicaba su aguinaldo en terminar su casa o hacerle una ampliación, “pero ahora parece que solo alcanza para pagar tarjetas de crédito y deudas”, comentó.

¿Ya recuperaron nivel de ventas de antes de la pandemia?

Por su parte, el comerciante Antonio Ramos, propietario de la ferretería “Ramos”, ubicada en la zona de El Dique, indica que no fue un año de recuperación como se esperaba. “Hay ventas, pero no son al mismo nivel que antes de la pandemia, por lo menos a los negocios pequeños no nos ha llegado la recuperación total”.

Para colmo, se incrementaron, en promedio, los costos de materiales de construcción en poco más del 30 por ciento, en los últimos meses.

El cemento y productos de alambre son los que registran un alza más importante. “Seguimos teniendo clientes pero menos de lo que se preveía”.

El sector mantiene un dinamismo, pero los clientes se quejan de que de una semana a otra haya variación de precio de los productos. “En este momento el bulto de cemento al público, en promedio, se adquiere en 230 pesos y pues la gente lo piensa para comprarlo”, concluye el comerciante.