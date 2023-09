¿Conoces los precios de la licencia de manejo? Celebran que pueda ser permanente

Traería un beneficio económico para automovilistas que se aprobará la iniciativa que busca que sean permanentes las licencias de conducir tipo A, en el país, exponen conductores y automovilistas de esta capital. En este momento su vigencia es de 3 años, por lo que implicaría hacer un solo pago.

Obtener la licencia tipo A tiene un costo de 2 mil 150 pesos, hacer un canje mil 138 pesos y un duplicado 506 pesos. Más el costo del curso vial de 253 pesos.

¿Qué opinan conductores sobre las licencias?

Del tema, el dirigente de agrupaciones de Taxis de Xalapa, Víctor González, opina que sería una medida positiva, “porque ahora es un gran negocio para el Gobierno del Estado”.

Quien tiene una licencia tipo A puede conducir unidades particulares y de carga. El poseedor de una licencia tipo A puede conducir vehículos señalados en las tipo B y C.

Poseedor de una licencia tipo A puede conducir vehículos señalados en las tipo B y C | Foto: David Bell

De acuerdo al Artículo 54 de la Ley número 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz la licencia de chofer tipo A, autoriza al titular a conducir vehículos dedicados al servicio de transporte público de pasajeros.

Entrevistado sobre el tema el automovilista Martín Barreto Olmos explica que sería una buena medida, aunque él tiene la tipo B, que es para conductores particulares, “la otra como es para transportistas pues requiere otros tipo de trámites, pero sería interesante ver si sale adelante, porque así muchos nos pasamos a obtener esa licencia porque así se evitaría estar pagando cada tres años”.

Indica que duda que pase, porque como muchas otras iniciativas puede quedarse en espera, “pero habrá que esperar para tomar la decisión de cambiar de licencia”.

Por su parte, Carlos Hernández Ochoa, comenta que tienen más de dos décadas con licencia y siempre ha tenido la tipo B, que es para particulares, así que no cree que le beneficie mucho, pero si se aprobará pues vería la opción de sacar esa para no tener que pagar más para renovarla, “así que habrá que esperar”.

¿Es un negocio para el Gobierno del Estado?

Del tema, Víctor González Rivera, secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores y Empleados de la Industria del Transporte, Generales y Conexas del estado de Veracruz “Mario Suárez García”, opina que sería una medida positiva, “porque ahora es un gran negocio para el Gobierno del Estado”.

Por lo pronto es solo una iniciativa el hacer permanente la licencia con un solo pago | Foto: David Bello

Explica que es muy bueno que se realizará, pero hay que reforzar el examen teórico cada tres años a quienes conducen autos particulares y públicos, “claro que tendría que ser sin costo, porque hay que mantener una constante capacitación de quienes conducen un vehículo”. Advierte que otro problema es que en Veracruz las licencias son de las más caras del país. Claro que estoy de acuerdo en que sean permanentes. “Tengo más de 40 años conduciendo y he logrado dos diplomados como perito de Tránsito y para sacar su primera licencia realicé un curso de 20 días que incluía primeros auxilios, pero ahora ya quedó en el olvidó y una licencia se ha vuelto negocio”.

Recalca que sacar una licencia es ahora más negocio que dar un servicio a la ciudadanía.

Explica que los taxistas utilizan la licencia tipo A, qué es la deben tener quienes conducen un vehículo de transporte público. “Estamos capacitados para conducir unidades de carga o pasaje”. Las tipo B son para conductores particulares, pueden conducir vehículos de más de tres toneladas y media, siempre y cuando traiga placas particulares.

Sin duda que las licencias sean permanentes apoyarán la economía de muchas familias, porque para el gobierno del estado, este asunto es un mero negocio, concluyó.

Por su parte, el taxista Noé Trujillo, quien es propietario de las placas de su transporte, que tiene más de 20 de años en este oficio, comenta que es una buena noticia, “lo malo es que solo es una iniciativa y como todo lo bueno puede que se quede en eso”.

Explica que cada tres años tiene que hacer su renovación que le cuesta más de mil pesos, “por lo que sí nos daría un respiro porque luego no saca una para gasolina y todavía pagar este trámite es un problema, ojalá y se nos haga”, dijo.

¿Cuál es la iniciativo para hacer permanentes las licencias?

La iniciativa está en la Cámara de Diputados y busca que la vigencia de las licencias tipo A, sea permanente con el objetivo de que las y los conductores no deben renovarla cada dos, tres o cuatro años.

Se busca reformar los artículos 51 y 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La propuesta establece que la nueva disposición se aplique tanto en las normativas federales como en las estatales y municipales.