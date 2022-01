Presidente de la Jucopo confirma que está hospitalizado, pero no dice cuál es su padecimiento

Sin dar a conocer su padecimiento, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó que se encuentra hospitalizado.

Con la frase: Hay mucha leña en este palo todavía, la cual fue acompañada de una fotografía de su mano derecha en la que porta una cinta de identificación de un hospital, el legislador agradeció por los mensajes de apoyo que ha recibido.

De acuerdo a la información que él mismo compartió en sus redes sociales, fue hospitalizado el pasado 8 de enero y es atendido por el neumólogo Xicoténcatl García Jiménez.

“Gracias a Dios por siempre cuidarme y a todos ustedes que siempre me tienen presentes en sus oraciones amigas y amigos. Pero hoy quiero dar las gracias muy especialmente al Dr. Xicoténcatl García Jiménez, un súper profesionista que no ve el horario para atender a sus pacientes, arriesgando su vida como miles de empleados del servicio médico, en todo el mundo”, señaló el legislador.

El mensaje fue compartido en su perfil personal alrededor de las 03:00 horas de este jueves.

“No tengo como pagarle todo lo que hace por mi doctor, solo mi agradecimiento eternamente, nunca olvidare estas visitas a estas horas de la madrugada. Pd. Amigos y amigas no se me espanten hay mucha leña en este palo todavía”, agregó.

Fue ayer miércoles cuando se señaló que el coordinador de la bancada de Morena se encontraba enfermo posiblemente de Covid-19 o neumonía.

Al respecto se le cuestionó en conferencia de prensa al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien señaló que el diputado estaba enfermo, “tiene tos, se le oye una tos fuerte. No olvidemos que estos nuevos contagios de Covid están caracterizándose por la cuestión de afectaciones en la garganta, tos, más que temperatura y dolor de cabeza”.

Refirió que el pasado martes se comunicó vía telefónica con Gómez Cazarín para tratar temas relacionados con la agenda del Estado.

“Lo que sí les puedo decir es que ayer me comuniqué con él, me dijo: estoy bien, nada más que tengo mucha tos, entonces le dije: no te molesto más y no hables”, comentó.

La última publicación del legislador en la red social oficial fue hace cinco días y se trató de un video en el que respaldó la labor del Gobernador.

En la sesión del pasado martes se conectó de manera virtual únicamente con audio, sin video.