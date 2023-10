Desconocen priistas porteños a Ramírez Arana como dirigente estatal

Veracruz, Ver.- Militantes y Cnopistas, tomaron simbólicamente las oficinas del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el puerto para desconocer a Adolfo Ramírez Arana como líder del partido en el estado y expresar su descontento por las condiciones en que se encuentra el inmueble en este municipio.

Guadalupe Vladimira Ochoa Candiani, integrante de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Veracruz, lideró esta protesta, argumentando que esta elección fue resultado de una imposición desde la cúpula del partido, un método conocido como "dedazo".

Critica que las nuevas figuras en el partido ignoren a la militancia, incumpliendo promesas y tomando decisiones unilaterales.

Subraya que las dirigencias nacional y estatal dejaron pasar el plazo legal para convocar a un proceso interno de selección, lo que culminó en la designación de Ramírez Arana.

Dice que todo parece indicar que quieren enterrar al partido, pues por un lado "Alito" Moreno tiene negociaciones con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y por el otro Arana es resultado de un "dedazo".

“Las cosas no se han hecho como deben de hacerse, en la cúpula han manejado las cosas a su manera; ellos deciden, ellos negocian y nosotros que trabajamos en las colonias y que estamos en el sector no nos hacen caso y no nos toman en cuenta”.

¿El priismo veracruzano está dividido?

Acusa que la decisión de Alejandro Moreno no solo divide al priismo en Veracruz, sino que también pone en riesgo la alianza del frente Amplio por Veracruz.

Exigen que haya una convocatoria para elegir democráticamente al dirigente estatal del PRI, y que se respete la decisión de los militantes priistas.

Las mujeres priístas en su mayoría pidieron que se realice un proceso limpio y democrático.

Pero además hizo un llamado a la dirigencia nacional para que voltee la dirigencia municipal del Puerto, pues acusa que las instalaciones se encuentran con cristales rotos, fachada descuidada y sin servicios básicos por falta de pago.

Tan solo de luz se debe a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) más de un millón de pesos, mientras que de agua cerca de 70 mil pesos, situación que sigue creciendo y no se ve en qué momento pudiera pagarse o solucionar de parte del dirigente municipal, Carlos Alberto Troncoso.

“Cuando vino alito (Alejandro Moreno), yo personalmente le entregue un documento donde se debían 60 mil pesos de agua, y él nada más agarró el documento y dijo, lo voy a ver amiga, y es la fecha que no lo ve. De luz, se debe como un millón de pesos, no hay servicios, se han abierto las oficinas cuando hemos venido a limpiar”.

Acusa que ningún militante del PRI que tiene algún cargo público, ni el propio dirigente, se han interesado en rescatar el edificio o sanar las deudas que tiene en estos momentos, por ello la decisión de manifestarse y tomar simbólicamente el lugar, ya que ha permanecido cerrado.