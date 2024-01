Lluvia del domingo fue inusual para este mes en Xalapa: Conagua

En 24 horas, de las 6 horas del domingo a las 6 horas del lunes llovió en Xalapa, alrededor de 94.7 milímetros, esto de acuerdo a la medición realizada por el Observatorio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para los próximos días no se esperan más lluvias de acuerdo a los pronósticos. Será hasta el siguiente fin de semana que podrían darse nuevas precipitaciones fuertes, dijo José Llanos Arias, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz.

Respecto a la cantidad de lluvia, el meteorólogo veracruzano comentó que fue inusual la cantidad de agua que cayó en la zona de Xalapa, para un mes de enero.

Explicó que esta cantidad de lluvia ha caído en otras ocasiones en la zona, pero no es una medición que sea regular en estas fechas, aunque sí se ha registrado.

La precipitación que cayó tuvo valores altos, incluso fue bastante homogénea en toda la superficie de la ciudad y gracias a que la capital cuenta con varias estaciones de monitoreo es que se les puede dar seguimiento para conocer las cifras.

En 24 horas llovió en Xalapa alrededor de 94.7 milímetros | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

José Llanos remarcó que fue beneficioso porque se distribuyó por todo el día y al repartirse durante todo el día no causó daños ni inundaciones. “Eso favoreció a que no hubiera afectaciones mayores en la capital”.

Expuso que en el caso de que esos 94 milímetros que cayeron en esta ocasión hubiera sido en una o dos horas, eso sí hubiera sido de riesgo de inundaciones.

Dijo que en las próximas horas no se prevén más lluvias, porque no hay condiciones, seguramente el miércoles o jueves podrían darse las condiciones, pero no se observa que sean importantes.

Fue bueno porque se distribuyó por todo el día y no causó daños ni inundaciones | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Lo que si se tiene ya en vistas y posiblemente sea hasta el fin de semana cuando ya se tengan lluvias fuertes. Pero bueno todavía hay que evaluar este pronóstico y eso puede cambiar.

Por lo menos de aquí hasta el miércoles hay condiciones limitadas para lluvias, aunque aumenta un poco el jueves y será hasta el sábado que haya las condiciones para que las precipitaciones pasan de moderadas a fuertes, pero habrá que esperar, concluyó.